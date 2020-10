UPDATE 4-Friendlies Summaries

Oct 11 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Sunday (start times are GMT) Friendlies 3 ................................................................. Malawi (12:30) Zimbabwe ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. South Africa (0) 1 Scorers: K. Dolly 66 Yellow card: Jali 38, Hlanti 62, Frosler 89 Subs used: Dolly 9 (Foster), Sithebe 68 (Hlatshwayo), Nodada 68 (Zwane), Mvala 68 (Jali), Maela 68 (Hlanti), Erasmus 71 (Kutumela), Singh 87 (Mokoena) Zambia (0) 1 Scorers: C. Zulu 82 Yellow card: Chilongoshi 90 Subs used: Mulenga 63 (Sikombe), Lungu 63 (Kangwa), Chabula 63 (Musonda), Musakanya 75 (Kangwa), Zulu 75 (Kapumbu) Referee: Thulani Sibandze ................................................................. Tanzania (0) 0 Yellow card: Mkude 47, Mkude 78 (2nd) Subs used: Abubakar 59 (Khamis), Mchimbi 66 (Nado), Yassin 76 (Salum), Msengi 80 (Samatta), Ulimwengu 92 (Sebo) Burundi (0) 1 Scorers: S. Ntibazonkiza 86 Yellow card: Nimubona 38, Nzigamasabo 42, Ndayishimiye 69, Ntibazonkiza 78 Subs used: Bigirimana 62 (Amissi), Urasenga 62 (Nzigamasabo), Bimenyimana 72 (Berahino) Referee: Martin Elifhas Saanya ................................................................. Friendlies 3 ................................................................. Gabon (15:00) Benin ................................................................. Tuesday, October 13 fixtures (GMT) Gambia v Guinea Mali v Iran (1400) Japan v Côte d'Ivoire (1445) Cameroon v South Sudan (1500) Nigeria v Tunisia (1730) Morocco v Congo DR (1800) Senegal v Mauritania (1900) Mexico v Algeria (1900) Wednesday, October 14 fixtures (GMT) Costa Rica v Panama (0200)