UPDATE 4-Friendlies Summaries

Oct 13 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Tuesday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Mali cancelled Iran ................................................................. Japan (0) 1 Scorers: N. Ueda 90+1 Subs used: Minamino 61 (Kubo), Haraguchi 73 (Suzuki), Doan 85 (Ito), Ueda 89 (Muroya) Côte d'Ivoire (0) 0 Subs used: Kouamé 39 (Saeed), Akpro 67 (Maïga), Gradel 79 (Pépé), Junior 81 (Gervinho) Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. Morocco (1) 1 Scorers: N. Mazraoui 45 Yellow card: Mendyl 91 Subs used: En-Nesyri 46 (Amallah), Chebake 57 (Mazraoui), Tannane 63 (El Kaddouri), Bencharki 63 (El-Arabi), Rharsalla 72 (Hakimi), Boujellab 82 (Amrabat) Congo DR (0) 1 Scorers: Y. Wissa 60 Yellow card: Luyindama 89 Subs used: Kayembe 48 (Ngoma), Kebano 46 (Kasengu), Kalulu 92 (Botaka) Referee: Alioune Sow Sandigui ................................................................. Nigeria in play Tunisia ................................................................. Senegal cancelled Mauritania ................................................................. Mexico in play Algeria ................................................................. Costa Rica (02:00) Panama .................................................................