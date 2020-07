Jul 4 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Yokohama (1) 1 Scorers: K. Ichimi 16 Yellow card: Takeda 78 Subs used: Takeda 65 (Shichi), Minagawa 65 (Ichimi), Nakayama 65 (Maguinho), Matsui 74 (Seko), Nakamura 90 (Matsuura) Consadole Sapporo (1) 2 Scorers: M. Suzuki 3, M. Suzuki 53 Subs used: Tanaka 58 (Fukai), Takamine 73 (Arano), Kaneko 87 (Songkrasin), Lucas Fernandes 87 (Shirai), Komai 87 (Miyazawa) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Shimizu S-Pulse (1) 1 Scorers: S. Kaneko 18 Yellow card: Kanai 6, Okui 17, Valdo 95 Subs used: Nishizawa 60 (Carlinhos), Júnior Dutra 60 (Kaneko), Dangda 61 (Suzuki), Nakamura 73 (Takeuchi) Nagoya Grampus (2) 2 Scorers: Y. Soma 32, Valdo 40og Yellow card: Soma 65, Soma 96 (2nd) Subs used: Kanazaki 61 (Mateus), Yonemoto 61 (João Schmidt), Akiyama 74 (Naruse), Yamasaki 91 (Maeda) Referee: Shinji Murakami ................................................................. Gamba Osaka (0) 1 Scorers: Ademilson 68pen Subs used: Ideguchi 54 (Endō), Patric 54 (Yajima), Ono 70 (Kurata), Watanabe 81 (Ademilson), Yamamoto 82 (Suganuma) Cerezo Osaka (1) 2 Scorers: H. Okuno 45+2, Y. Maruhashi 62 Yellow card: Kimoto 66 Subs used: Katayama 57 (Sakamoto), Kakitani 75 (Kiyotake), Bruno Mendes 75 (Tokura), Toyokawa 87 (Okuno) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Oita Trinita (0) 2 Scorers: T. Tanaka 66, T. Tanaka 89 Subs used: Tanaka 56 (Inoue), Mitsuhira 71 (Watari), Isa 82 (Chinen), Shimakawa 82 (Kobayashi) Sagan Tosu (0) 0 Subs used: Hayashi 46 (López), Kanamori 59 (Tiago Alves), Ryang Yong-Gi 66 (Honda), Hara 77 (Koyamatsu), Toyoda 77 (Uchida) Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Urawa Reds in play Yokohama F. Marinos ................................................................. Kashiwa Reysol in play Tokyo ................................................................. Kawasaki Frontale in play Kashima Antlers ................................................................. Shonan Bellmare in play Vegalta Sendai ................................................................. Vissel Kobe in play Sanfrecce Hiroshima ................................................................. Wednesday, July 8 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Urawa Reds (1800/0900) Cerezo Osaka v Shimizu S-Pulse (1800/0900) Kashiwa Reysol v Yokohama (1830/0930) Kashima Antlers v Consadole Sapporo (1900/1000) Yokohama F. Marinos v Shonan Bellmare (1900/1000) Sanfrecce Hiroshima v Oita Trinita (1900/1000) Sagan Tosu v Vissel Kobe (1900/1000) Tokyo v Kawasaki Frontale (1930/1030) Nagoya Grampus v Gamba Osaka (1930/1030)