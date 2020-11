UPDATE 4-J-League Summaries

Nov 11 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Sanfrecce Hiroshima (1) 2 Scorers: Leandro Pereira 16, M. Langerak 79og Yellow card: Aoyama 40 Subs used: Douglas Vieira 74 (Asano), Kashiwa 74 (Chajima), Ibayashi 84 (Higashi), Nagai 84 (Leandro Pereira), Ezequiel 87 (Aoyama) Nagoya Grampus (0) 0 Yellow card: Nakatani 57 Subs used: Ishida 48 (Kanazaki), Oh Jae-Suk 69 (Naruse), Maeda 69 (Soma), João Schmidt 82 (Yonemoto), Miyahara 82 (Yoshida) Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Gamba Osaka (1) 1 Scorers: Patric 27 Subs used: Watanabe 77 (Usami), Yajima 84 (Kurata), Toyama 84 (Patric), Kawasaki 92 (Onose) Vissel Kobe (0) 0 Subs used: Furuhashi 60 (Nakasaka), Andrés Iniesta 60 (Yasui), Yamaguchi 61 (Sasaki), Fujimoto 79 (Tanaka), Nishi 79 (Osaki) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Tokyo (1) 1 Scorers: K. Nagai 21 Subs used: Takahagi 63 (Leandro), Hara 75 (Diego Oliveira), Adailton 76 (Nagai), Mita 87 (Uchida) Consadole Sapporo (0) 0 Yellow card: Takamine 42, Miyazawa 47, Arano 65, Sugeno 88 Subs used: Anderson Lopes 33 (Songkrasin), Douglas Oliveira 46 (Takamine), Bothroyd 76 (Arano), Shirai 88 (Lucas Fernandes) Referee: Yusuke Araki ................................................................. Shonan Bellmare (0) 1 Scorers: M. Saito 62 Yellow card: Ibusuki 45 Subs used: Nakagawa 52 (Elyounoussi), Yamada 66 (Barada), Matsuda 66 (Saito), Saka 76 (Hata) Yokohama F. Marinos (0) 0 Yellow card: Marcos Junior 78 Subs used: Junior Santos 46 (Wada), Maeda 46 (Matsuda), Nakagawa 83 (Marcos Junior) Referee: Takuto Okabe ................................................................. Saturday, November 14 fixtures (JST/GMT) Consadole Sapporo v Sagan Tosu (1400/0500) Shimizu S-Pulse v Cerezo Osaka (1400/0500) Sanfrecce Hiroshima v Yokohama (1400/0500) Kashiwa Reysol v Oita Trinita (1500/0600)-postponed Gamba Osaka v Vegalta Sendai (1500/0600) Yokohama F. Marinos v Urawa Reds (1600/0700) Kashima Antlers v Kawasaki Frontale (1700/0800) Sunday, November 15 fixtures (JST/GMT) Vissel Kobe v Shonan Bellmare (1400/0500) Nagoya Grampus v Tokyo (1900/1000)