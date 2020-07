UPDATE 4-J-League Summaries

Jul 22 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Yokohama F. Marinos (1) 4 Scorers: M. Tashiro 31og, Marcos Junior 56, K. Endo 65, Edigar Junio 72 Yellow card: Koike 26, Ito 94 Subs used: Mizunuma 57 (Nakagawa), Ohgihara 61 (Sento), Onaiwu 70 (Marcos Junior) Yokohama (0) 0 Yellow card: Sato 50, Seko 86 Subs used: Seko 57 (Matsuura), Minagawa 61 (Koki Saito), Kusano 61 (Ichimi), Takeda 75 (Maguinho), Nakamura 75 (Sato) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Shonan Bellmare (0) 1 Scorers: N. Ishihara 65 Yellow card: Saito 22 Subs used: Nakagawa 46 (Yamada), Ishihara 57 (Iwasaki), Okamoto 77 (Saka), Shibata 77 (Kobayashi), Hata 85 (Saito) Kashima Antlers (0) 0 Yellow card: Ueda 34, Someno 72, Inukai 86 Subs used: Juan Alano 60 (Shirasaki), Ito 60 (Ueda), Izumi 70 (Everaldo), Someno 71 (Léo Silva) Referee: Minoru Tojo ................................................................. Gamba Osaka (1) 1 Scorers: G. Miura 41 Subs used: Ono 66 (Usami), Yajima 66 (Endō), Patric 75 (Watanabe), Kurokawa 92 (Fukuda), Yamamoto 92 (Kurata) Sanfrecce Hiroshima (0) 0 Yellow card: Douglas Vieira 61 Subs used: Aoyama 46 (Shibasaki), Rhayner 46 (Asano), Fujii 64 (Chajima), Higashi 64 (Morishima), Nagai 77 (Douglas Vieira) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Sagan Tosu (1) 1 Scorers: R. Harakawa 34 Yellow card: Matsuoka 57 Subs used: Ishii 11 (Kanamori), An Yong-Woo 69 (Koyamatsu), Toyoda 69 (Hayashi), Ryang Yong-Gi 88 (Ishii), Higuchi 88 (Matsuoka) Shimizu S-Pulse (1) 1 Scorers: Carlinhos 19 Yellow card: Carlinhos 63, Okui 92 Subs used: Takeuchi 60 (Renato), Suzuki 61 (Dangda), Kaneko 74 (Carlinhos), Okazaki 74 (Elsinho) Referee: Shinji Murakami ................................................................. Consadole Sapporo (1) 1 Scorers: D. Suga 45+2 Yellow card: Fukai 39, Miyazawa 42, Fukumori 60, Takamine 76 Subs used: Takamine 69 (Fukai), Kaneko 79 (Songkrasin), Douglas 79 (Bothroyd), Nakano 95 (Miyazawa), Shirai 95 (Suga) Tokyo (0) 1 Scorers: S. Muroya 88 Yellow card: Joan Oumari 49, Leandro 56 Subs used: Abe 23 (Higashi), Hara 69 (Diego Oliveira), Nagai 69 (Adailton), Konno 69 (Arthur), Muroya 81 (Ogawa) Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Vegalta Sendai in play Kawasaki Frontale ................................................................. Urawa Reds in play Kashiwa Reysol ................................................................. Cerezo Osaka in play Vissel Kobe ................................................................. Oita Trinita in play Nagoya Grampus ................................................................. Sunday, July 26 fixtures (JST/GMT) Consadole Sapporo v Yokohama F. Marinos (1305/0405) Yokohama v Urawa Reds (1800/0900) Shimizu S-Pulse v Oita Trinita (1800/0900) Sanfrecce Hiroshima v Nagoya Grampus (1800/0900) Kashima Antlers v Tokyo (1830/0930) Kashiwa Reysol v Vegalta Sendai (1900/1000) Kawasaki Frontale v Shonan Bellmare (1900/1000) Vissel Kobe v Gamba Osaka (1900/1000) Sagan Tosu v Cerezo Osaka (1900/1000)