Jan 24 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Osasuna (2) 3 Scorers: A. Budimir 27, A. Budimir 39, Moncayola 86 Yellow card: Manu Sánchez 37, Roncaglia 63, Calleri 74, Roncaglia 88 (2nd), Lucas Torró 96 Subs used: Rubén García 47 (Jony), Juan Cruz 46 (Manu Sánchez), Calleri 46 (Budimir), Moncayola 68 (Iñigo Pérez), Roberto Torres 81 (Kike Barja) Granada (0) 1 Scorers: L. Suárez 50 Yellow card: Vallejo 11, Foulquier 38, Domingos Duarte 77 Subs used: Jorge Molina 46 (Vallejo), Quini 46 (Foulquier), Soldado 81 (Carlos Neva), Antonio Puertas 81 (Kenedy), Fede Vico 85 (Suárez) Referee: Javier Estrada Fernández ................................................................. Elche (0) 0 Subs used: Tete Morente 74 (Raúl Guti), Luismi Sánchez 75 (Rigoni), Nino 82 (Víctor Rodríguez) Barcelona (1) 2 Scorers: F. de Jong 39, Riqui Puig 89 Yellow card: Busquets 68, Griezmann 84 Subs used: Trincão 74 (Dembélé), Riqui Puig 87 (Pedri) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Celta de Vigo (1) 1 Scorers: Brais Méndez 9 Yellow card: Tapia 35, Yokuşlu 54, Brais Méndez 66, Santi Mina 80 Subs used: Yokuşlu 46 (Mor), Alfon González 75 (Fran Beltrán), Miguel Baeza 80 (Nolito) Eibar (0) 1 Scorers: Bryan Gil 53 Yellow card: Rafa 2, Edu Expósito 43, Recio 64 Subs used: Aleix García 63 (Sergio Álvarez), Pedro León 75 (Kike), Diop 76 (Recio) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Atlético Madrid (21:00) Valencia ................................................................. Monday, January 25 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Getafe (2100/2000) Friday, January 29 fixtures (CET/GMT) Real Valladolid v Huesca (2100/2000)