UPDATE 4-La Liga Summaries

Dec 19 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Atlético Madrid (1) 3 Scorers: L. Suárez 41, L. Suárez 58, Diego Costa 80pen Yellow card: Hermoso 40 Subs used: Saúl 66 (Carrasco), Á. Correa 66 (Lemar), Diego Costa 73 (João Félix), Kondogbia 74 (Suárez), Felipe 87 (Koke) Elche (0) 1 Scorers: L. Boyé 64 Yellow card: Gonzalo Verdú 14, Marcone 79 Subs used: Sánchez 46 (John Donald), Rigoni 46 (Josan Ferrández), Nino 81 (Raúl Guti) Referee: Javier Estrada Fernández ................................................................. Barcelona (1) 2 Scorers: L. Messi 45+4, R. Araújo 52 Yellow card: Griezmann 13, Óscar Mingueza 56, Jordi Alba 91, Lenglet 92 Missed penalty: L. Messi 49 Subs used: de Jong 46 (Busquets), Trincão 73 (Griezmann), Lenglet 79 (Philippe Coutinho), Pjanić 86 (Pedri) Valencia (1) 2 Scorers: M. Diakhaby 29, M. Gómez 69 Yellow card: GayÅ 48, Álex Blanco 52 Subs used: Álex Blanco 42 (Musah), Manu Vallejo 87 (Gonçalo Guedes), Lee Kang-In 90 (Cheryshev) Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Levante (1) 2 Scorers: Roger Martí 28, Jorge de Frutos 87 Yellow card: Rochina 21, Vukčević 47 Subs used: Rober 46 (Postigo), Jorge de Frutos 57 (Morales), Melero 57 (Vukčević), Sergio León 77 (Roger Martí), Son 86 (Dani Gómez) Real Sociedad (1) 1 Scorers: A. Isak 22 Yellow card: Isak 82 Subs used: Le Normand 63 (Sagnan), Martín Zubimendi 63 (Guevara), Willian José 79 (Portu), Nacho Monreal 79 (Barrenetxea), Jon Bautista 91 (Gorosabel) Referee: César Soto Grado ................................................................. Osasuna (0) 1 Scorers: Roberto Torres 70pen Red card: Aridane 19 Yellow card: Oier 40, Unai García 79 Subs used: Unai García 24 (Juan Cruz), Brašanac 46 (Calleri), Kike Barja 72 (Moncayola), Javi Martínez 89 (Oier), Roncaglia 90 (Nacho Vidal) Villarreal (2) 3 Scorers: Gerard Moreno 7, Fer Niño 29, Gerard Moreno 86 Yellow card: Yeremi Pino 69, Gerard Moreno 83 Subs used: Moi Gómez 46 (Foyth), Jaume Costa 46 (Estupiñán), Chukwueze 73 (Yeremi Pino), Rubén Peña 84 (Fer Niño), Álex Millán 89 (Gerard Moreno) Referee: Jorge Figueroa Vázquez ................................................................. Sevilla (21:00) Real Valladolid ................................................................. Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Deportivo Alavés (1400/1300) Granada v Real Betis (1615/1515) Cádiz v Getafe (1830/1730) Eibar v Real Madrid (2100/2000) Tuesday, December 22 fixtures (CET/GMT) Valencia v Sevilla (1730/1630) Elche v Osasuna (1730/1630) Huesca v Levante (1945/1845) Real Sociedad v Atlético Madrid (1945/1845) Real Valladolid v Barcelona (2200/2100) Villarreal v Athletic Club (2200/2100) Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) Getafe v Celta de Vigo (1730/1630) Real Madrid v Granada (1945/1845) Deportivo Alavés v Eibar (2200/2100) Real Betis v Cádiz (2200/2100)