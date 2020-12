Dec 22 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Tuesday (start times are CET) Valencia (0) 0 Yellow card: Wass 47, Carlos Soler 71, Guillem Molina 78 Subs used: Guillem Molina 17 (Gabriel Paulista), Musah 69 (Cheryshev), Álex Blanco 69 (GayÅ), Manu Vallejo 84 (Mangala) Sevilla (0) 1 Scorers: Suso 81 Yellow card: de Jong 54, Joan Jordán 82 Subs used: En-Nesyri 59 (de Jong), Rakitić 69 (Óscar Rodríguez), Aleix Vidal 69 (Navas), Munir 86 (Suso), Gudelj 86 (Joan Jordán) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Elche (0) 2 Scorers: Fidel 46, G. Carrillo 78 Yellow card: Carrillo 84 Subs used: Víctor Rodríguez 46 (Dani Calvo), Josema Sánchez 46 (Tete Morente), Nino 46 (Josan Ferrández), Carrillo 76 (Sánchez), Pere Milla 87 (Boyé) Osasuna (1) 2 Scorers: Rubén García 10, D. Brašanac 64 Yellow card: Iñigo Pérez 73, Iñigo Pérez 92 (2nd) Subs used: Oier 60 (Moncayola), Javi Martínez 74 (Brašanac), Nacho Vidal 88 (Unai García), Budimir 88 (Calleri), Kike Barja 88 (Rubén García) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Huesca (1) 1 Scorers: Javi Ontiveros 31pen Yellow card: Pedro López 69, Pablo Ínsua 80 Subs used: Sergio Gómez 69 (David Ferreiro), Rafa Mir 80 (Okazaki), Juan Carlos 80 (Borja García), Dani Escriche 86 (Javi Ontiveros), Doumbia 86 (Mikel Rico) Levante (0) 1 Scorers: Melero 53 Yellow card: Rúben Vezo 30, Rober 39, Rochina 91 Subs used: Dani Gómez 58 (Malsa), Morales 76 (Jorge de Frutos), Son 77 (Coke), Sergio León 77 (Roger Martí), Radoja 77 (Melero) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Real Sociedad (0) 0 Yellow card: Le Normand 29, Elustondo 80, Isak 86 Subs used: Martín Merquelanz 66 (Barrenetxea), Isak 66 (Willian José), Jon Bautista 74 (Portu), Elustondo 74 (Gorosabel), Roberto López 75 (David Silva) Atlético Madrid (0) 2 Scorers: Hermoso 49, Llorente 74 Yellow card: Savić 16, Hermoso 29, Saúl 66 Subs used: Saúl 59 (Á. Correa), Kondogbia 72 (Lemar), Renan Lodi 87 (Carrasco), Diego Costa 87 (Suárez) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Real Valladolid (22:00) Barcelona ................................................................. Villarreal (22:00) Athletic Club ................................................................. Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) Getafe v Celta de Vigo (1730/1630) Real Madrid v Granada (1945/1845) Deportivo Alavés v Eibar (2200/2100) Real Betis v Cádiz (2200/2100)