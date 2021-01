Jan 19 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Tuesday (start times are CET) Cádiz (2) 2 Scorers: Alberto Perea 4, Juan Cala 28 Yellow card: Lozano 78, Juan Cala 80, Alcalá 85 Subs used: Salvi 68 (Alberto Perea), Alejo 75 (Álvaro Negredo), Álvaro Giménez 87 (Lozano), Bodiger 87 (Jønsson) Levante (2) 2 Scorers: Roger Martí 8, Roger Martí 11 Yellow card: Ó. Duarte 64 Subs used: Melero 66 (Malsa), Rúben Vezo 66 (Postigo), Dani Gómez 71 (Roger Martí), Rochina 87 (Sergio León), Son 87 (Jorge de Frutos) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Real Valladolid (0) 2 Scorers: Míchel 71, Joaquín Fernández 89 Red card: Roque Mesa 90 Yellow card: Fede 39 Subs used: Toni Suárez 57 (Kike Pérez), Míchel 57 (Fede), Pablo Hervías 72 (Luis Pérez), Sergio Benito 89 (Óscar Plano), Kuki 89 (Roque Mesa) Elche (2) 2 Scorers: Josan Ferrández 9, Josan Ferrández 43 Yellow card: Josema Sánchez 51, Cifuentes 85, Pere Milla 94 Subs used: Diego González 74 (Josema Sánchez), Cifuentes 74 (Josan Ferrández), Víctor Rodríguez 74 (Jony Carmona), John Donald 86 (Boyé) Referee: Santiago Jaime Latre ................................................................. Deportivo Alavés (1) 1 Scorers: Edgar Méndez 12 Yellow card: Lejeune 48, Edgar Méndez 56, Pere Pons 72 Missed penalty: Joselu 91 Subs used: Borja Sainz 63 (Martín Aguirregabiria), Deyverson 69 (Edgar Méndez), Jota Peleteiro 69 (Luis Rioja), Manu García 87 (Pina) Sevilla (2) 2 Scorers: Y. En-Nesyri 3, Suso 30 Yellow card: En-Nesyri 81, Bounou 89, Navas 90 Subs used: de Jong 63 (Ocampos), Gudelj 78 (Joan Jordán), Óliver Torres 92 (Suso), Vázquez 92 (En-Nesyri) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Wednesday, January 20 fixtures (CET/GMT) Getafe v Huesca (1900/1800) Real Betis v Celta de Vigo (2100/2000) Villarreal v Granada (2130/2030) Thursday, January 21 fixtures (CET/GMT) Valencia v Osasuna (1900/1800) Eibar v Atlético Madrid (2130/2030) Friday, January 22 fixtures (CET/GMT) Levante v Real Valladolid (2100/2000) Saturday, January 23 fixtures (CET/GMT) Huesca v Villarreal (1400/1300) Sevilla v Cádiz (1615/1515) Real Sociedad v Real Betis (1830/1730) Deportivo Alavés v Real Madrid (2100/2000) Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Granada (1400/1300) Elche v Barcelona (1615/1515) Celta de Vigo v Eibar (1830/1730) Atlético Madrid v Valencia (2100/2000)