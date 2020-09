UPDATE 4-Liga MX Summaries

Sep 9 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Tuesday (start times are CST) Apertura ................................................................. Atlético San Luis (0) 2 Scorers: M. Catalán 75, G. Berterame 84 Yellow card: Berterame 25, González 59, Mayada 70 Subs used: Castro 51 (Sánchez), Catalán 63 (Barrera), Pineda 88 (Berterame) Necaxa (1) 1 Scorers: A. Zendejas 21 Yellow card: Passerini 59, Julio González 64, Domínguez 74 Subs used: Barragán 34 (Passerini), Salas 81 (Ian González) Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. Toluca (0) 0 Yellow card: Sartiaguin 33 Subs used: Estrada 27 (Canelo), López 60 (William da Silva), Castañeda 60 (Medina), Abella 85 (López) Juárez (0) 1 Scorers: D. Lezcano 50 Yellow card: Fabián 17, Intriago 40 Subs used: Fernández 64 (Mendoza), Santos 64 (Fabián), Zavala 74 (Armoa), Castro 89 (Rabuñal) Referee: Óscar Mejía García ................................................................. Monterrey () 1 Scorers: R. Funes Mori 84 Yellow card: Vegas 28, Meza 47, Layún 57, Kranevitter 81 Subs used: Meza 46 (Janssen), Layún 46 (Pabón), Alvarado 65 (Gallardo), Kranevitter 76 (Ortiz), Parra 76 (Vegas) Atlas () 1 Scorers: L. Acosta 68 Yellow card: Abella 66 Subs used: Reyes 81 (Acosta), Jeraldino 88 (Correa), Ibarra 88 (Á. Márquez) Referee: Jorge Isaac Rojas Castillo ................................................................. Guadalajara (21:00) Querétaro ................................................................. Puebla (21:00) América ................................................................. Wednesday, September 9 fixtures (CST/GMT) León v Tigres UANL (1700/2200) Cruz Azul v Pachuca (1900/0000) Mazatlán v Tijuana (2100/0200) Santos Laguna v Pumas UNAM (2106/0206) Friday, September 11 fixtures (CST/GMT) Necaxa v Guadalajara (1930/0030) Juárez v Puebla (2130/0230) Saturday, September 12 fixtures (CST/GMT) Atlas v Mazatlán (1700/2200) Tigres UANL v Santos Laguna (1900/0000) América v Toluca (2100/0200) Sunday, September 13 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Atlético San Luis (1200/1700) Querétaro v León (1900/0000) Tijuana v Cruz Azul (2106/0206)