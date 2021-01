UPDATE 4-Liga MX Summaries

Jan 9 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Puebla (1) 1 Scorers: S. Ormeño 38 Yellow card: De Buen 50, Paganoni 63 Subs used: Aboagye 62 (Araújo), Álvarez 62 (De Buen), Escoto 86 (Tabó), Martínez 91 (Ormeño) Guadalajara (0) 1 Scorers: M. Ponce 47 Yellow card: Mier 80 Missed penalty: J. Molina 24 Subs used: Vega 46 (Alan Torres), Huerta 65 (Peralta), Calderón 65 (Angulo), Flores 86 (Beltrán), Muñoz 92 (Antuna) Referee: Edgar Ulises Rangel Araújo ................................................................. Tijuana (0) 0 Yellow card: Cortizo 87, Angulo 93 Subs used: Martínez 61 (Sansores), Cortizo 71 (Pavez), López 77 (Castillo) Pumas UNAM (0) 0 Subs used: Iturbe 66 (García), García 87 (Gutiérrez) Referee: Saúl Alfredo Silva Pineda ................................................................. Mazatlán (2) 3 Scorers: F. Aristeguieta 28, C. Vargas 31, Camilo Sanvezzo 71pen Subs used: Sandoval 62 (Ramírez), Reyes 75 (Aristeguieta), Vidrio 81 (Velarde), Padilla 82 (Osuna) Necaxa (1) 2 Scorers: J. Delgado 43, A. Zendejas 64 Yellow card: Barragán 34, Julio González 79, Leiva 85 Subs used: Leiva 68 (Arce), Mercado 76 (Zendejas), López 76 (Barragán), Salas 82 (Ian González), Andrade 82 (Cabrera) Referee: Víctor Alfonso Cáceres Hernández ................................................................. Saturday, January 9 fixtures (CST/GMT) Atlas v Monterrey (1700/2300) Tigres UANL v León (1900/0100) América v Atlético San Luis (2100/0300) Sunday, January 10 fixtures (CST/GMT) Toluca v Querétaro (1200/1800) Santos Laguna v Cruz Azul (1906/0106) Monday, January 11 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Juárez (2100/0300)