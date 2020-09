UPDATE 4-Liga MX Summaries

Sep 6 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Apertura ................................................................. Pumas UNAM (2) 4 Scorers: F. Álvarez 32, C. González 36pen, J. Vásquez 58, J. Dinenno 63 Yellow card: Iturbe 48, Freire 56, Mayorga 61 Subs used: Mozo 46 (Rivas), Waller 66 (Iturbe), López 66 (Dinenno), Mendoza 78 (Álvarez), Figueroa 78 (Gutiérrez) Puebla (1) 1 Scorers: S. Reyes 10 Yellow card: Arreola 58, Gularte 89 Subs used: Tabó 46 (Chumacero), Acosta 56 (Reyes), Herrera 56 (Escoto), Gularte 70 (Reyes), Martínez 70 (Fernández) Referee: Fernando Hernández Gómez ................................................................. Atlas (0) 1 Scorers: V. Malcorra 71pen Yellow card: Angulo 30, Herrera 84 Subs used: Á. Márquez 74 (Ibarra), Jeraldino 81 (Correa), Herrera 81 (Isijara), Reyes 90 (Acosta) Cruz Azul (0) 0 Yellow card: Lichnovsky 25, Baca 70 Subs used: Hernández 62 (Giménez), Alvarado 62 (Yotún), Josué Domínguez 75 (Pineda), Gutiérrez 75 (Baca), Caraglio 81 (Escobar) Referee: Erick Yair Miranda Galindo ................................................................. Tigres UANL (0) 1 Scorers: A. Gignac 64 Yellow card: Rafael Carioca 12, Rafael Carioca 24 (2nd), Gignac 57 Subs used: Vargas 46 (Fernández), Quiñones 46 (Quiñónes), López 62 (Aquino), Venegas 79 (Quiñones) Guadalajara (1) 3 Scorers: C. Antuna 21, J. Macías 54, J. Angulo 90+3 Yellow card: Ponce 39, Beltrán 42, Ponce 43 (2nd), Sepúlveda 76 Subs used: Calderón 46 (Beltrán), Vázquez 62 (Molina), Angulo 70 (Brizuela), Briseño 70 (Antuna), Villalpando 75 (Vega) Referee: Fernando Guerrero Ramírez ................................................................. Tuesday, September 8 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v Necaxa (1700/2200) Toluca v Juárez (1900/0000) Monterrey v Atlas (1906/0006) Guadalajara v Querétaro (2100/0200) Puebla v América (2100/0200) Wednesday, September 9 fixtures (CST/GMT) León v Tigres UANL (1700/2200) Cruz Azul v Pachuca (1900/0000) Mazatlán v Tijuana (2100/0200) Santos Laguna v Pumas UNAM (2106/0206)