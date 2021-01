UPDATE 4-Liga MX Summaries

Jan 31 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Guadalajara (0) 1 Scorers: J. Macías 77 Subs used: Briseño 46 (Sepúlveda), Angulo 46 (Beltrán), Mayorga 46 (Ponce), Alan Torres 61 (Molina), Huerta 75 (Sánchez) Juárez (2) 2 Scorers: D. Lezcano 10, M. García 29 Yellow card: Santos 31, García 52, Velázquez 54, Palos 64 Subs used: Pavez 57 (García), Iniestra 63 (Santos), Zavala 88 (Fabián) Referee: Jorge Isaac Rojas Castillo ................................................................. Cruz Azul (3) 4 Scorers: A. Aldrete 23, O. Pineda 36, J. Rodríguez 44, E. Hernández 74 Subs used: Aguilar 62 (Giménez), Hernández 70 (Alvarado), Yotún 71 (Romo), Josué Domínguez 84 (Pineda), Angulo 84 (Rodríguez) Querétaro (1) 1 Scorers: A. Sepúlveda 42 Yellow card: Ramírez 67, Meza 76 Subs used: Ramírez 46 (Gurrola), Chico 46 (Montes), Montero 64 (Sepúlveda), Gallardo 72 (Mendoza), Silveira 72 (Ramírez) Referee: Luis Enrique Santander Aguirre ................................................................. Tijuana (3) 3 Scorers: M. Manotas 13, F. Martínez 21, M. Sansores 24 Yellow card: Loroña 43, Tercero 86 Subs used: Castillo 63 (Martínez), Ruiz 63 (Sansores), López 82 (Manotas), Velázquez 89 (Barbona), Gamíz 89 (Sornoza) Toluca (1) 2 Scorers: A. Canelo 37, M. Barbieri 53 Yellow card: Canelo 56, Torres 67 Subs used: Castañeda 21 (Salinas), Triverio 66 (Estrada), William da Silva 83 (Baeza), Yrizar 83 (Diego) Referee: Fernando Guerrero Ramírez ................................................................. Sunday, January 31 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Atlas (1200/1800) Santos Laguna v América (1906/0106) Monday, February 1 fixtures (CST/GMT) León v Atlético San Luis (2100/0300) Tuesday, February 2 fixtures (CST/GMT) Puebla v Monterrey (2100/0300) Thursday, February 4 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v Tijuana (1900/0100) Querétaro v Pachuca (2100/0300)