Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Apertura ................................................................. Monterrey (2) 3 Scorers: N. Sánchez 5pen, A. Loba 34, R. Funes Mori 49 Yellow card: Gutiérrez 88, Layún 90 Subs used: Hurtado 42 (Loba), Janssen 65 (Funes Mori), Ortiz 65 (González), Vegas 65 (Gallardo), Parra 90 (Gutiérrez) Puebla (0) 1 Scorers: S. Ormeño 67pen Yellow card: Arreola 81 Subs used: Vidrio 46 (Fernández), Ormeño 46 (Escoto), Cuesta 79 (Corral), Herrera 86 (González) Referee: Óscar Mejía García ................................................................. Guadalajara (2) 3 Scorers: C. Antuna 36, J. Macías 41, I. Brizuela 85 Yellow card: Mier 88, Briseño 95 Subs used: Villalpando 69 (Vega), Sepúlveda 75 (Sánchez), Beltrán 75 (Angulo), Á. Zaldívar 83 (Antuna), López 83 (Macías) Atlas (0) 2 Scorers: I. Jeraldino 87, V. Malcorra 90+6pen Yellow card: Santamaría 55 Missed penalty: V. Malcorra 72 Subs used: Jeraldino 46 (Acosta), Barbosa 60 (Abella), Ortega 69 (Reyes), Torres 69 (Ibarra), Herrera 82 (Correa) Referee: Fernando Guerrero Ramírez ................................................................. Cruz Azul in play Tigres UANL ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Toluca (1200/1700) Santos Laguna v Pachuca (1906/0006) Monday, October 19 fixtures (CST/GMT) León v América (2100/0200)