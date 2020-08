UPDATE 4-Liga MX Summaries

Aug 12 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Tuesday (start times are CST) Apertura ................................................................. Necaxa (1) 1 Scorers: L. Passerini 43pen Yellow card: González 47, Baeza 82, Ian González 97 Subs used: Cobián 64 (Rodríguez), Ian González 64 (Barragán), Salas 90 (Passerini), De Luna 94 (Delgado) Mazatlán (0) 0 Yellow card: Jiménez 37, Rocha 79 Subs used: Rodríguez 57 (Sansores), Padilla 57 (Jiménez), Meraz 76 (Osuna), Ramírez 77 (Mendoza), Marín 90 (Velarde) Referee: Jorge Antonio Pérez Durán ................................................................. Pachuca (0) 0 Red card: Pardo 90 Yellow card: Dávila 8, García 75, Álvarez 81 Subs used: Sosa 62 (De La Rosa), Kazim-Richards 74 (Dávila), Gómez 74 (Chávez), García 74 (Hernández), Nurse 87 (Álvarez) León (0) 1 Scorers: Y. Moreno 70 Yellow card: Montes 19, Rodríguez 57, Meneses 78 Subs used: Navarro 59 (Gigliotti), Mosquera 76 (Barreiro), Aquino 87 (Rodríguez), Zamudio 87 (Ramírez) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Tigres UANL (2) 2 Scorers: A. Gignac 6pen, E. Vargas 8 Yellow card: Salcedo 43, Quiñónes 56, Salcedo 73 (2nd) Subs used: Quiñones 63 (Quiñónes), Torres 63 (Rafael Carioca), Ayala 75 (Vargas) Puebla (0) 1 Scorers: S. Ormeño 57 Subs used: Angulo 46 (Álvarez), Corral 46 (Vidrio), Cuesta 55 (Reyes), Escoto 66 (Fernández), Chumacero 71 (Tabó) Referee: Erick Yair Miranda Galindo ................................................................. Wednesday, August 12 fixtures (CST/GMT) Querétaro v Cruz Azul (1700/2200) Juárez v Guadalajara (1900/0000) Pumas UNAM v Monterrey (2100/0200) Tijuana v Atlético San Luis (2106/0206) Thursday, August 13 fixtures (CST/GMT) Atlas v Toluca (1900/0000) América v Santos Laguna (2100/0200) Friday, August 14 fixtures (CST/GMT) Puebla v Pachuca (2130/0230) Saturday, August 15 fixtures (CST/GMT) Guadalajara v Atlético San Luis (1700/2200) Cruz Azul v Juárez (1900/0000) Mazatlán v Pumas UNAM (2100/0200) Monterrey v Necaxa (2106/0206) Sunday, August 16 fixtures (CST/GMT) Toluca v Tigres UANL (1200/1700) Santos Laguna v Atlas (1906/0006) Querétaro v América (2100/0200)