UPDATE 4-Ligue 1 Summaries

Sep 27 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Bordeaux (0) 0 Yellow card: Sabaly 15 Subs used: Hwang Ui-jo 68 (Kalu), Oudin 69 (Maja), Briand 81 (de Préville), Kwateng 81 (Sabaly), Bakwa 84 (Adli) Nice (0) 0 Yellow card: Gouiri 94 Subs used: Claude Maurice 57 (Ndoye), Daniliuc 81 (Dolberg), Guessand 81 (Lotomba), Maolida 91 (Rony Lopes) Referee: François Letexier ................................................................. Angers SCO in play Brest ................................................................. Dijon (1) 2 Scorers: E. Ebimbe 8, B. Écuélé Manga 60 Yellow card: Chafik 9, Celina 19, Ebimbe 28, Panzo 88 Subs used: Ngonda 60 (Chalá), Chouiar 61 (Celina), Marié 73 (Mama Baldé), Lautoa 82 (Pape Diop), Sammaritano 83 (Ebimbe) Montpellier (0) 2 Scorers: A. Delort 50, T. Savanier 90pen Yellow card: Mavididi 77 Subs used: Mollet 65 (Ferri), Mavididi 65 (Sambia), Oyongo 83 (Ristić) Referee: Aurélien Petit ................................................................. Monaco (2) 3 Scorers: W. Ben Yedder 9, R. Aguilar 45+2, W. Ben Yedder 53 Red card: Disasi 67 Yellow card: Tchouaméni 21, Ballo 40, Tchouaméni 55 (2nd) Subs used: Diop 54 (Fofana), Matazo 61 (Jovetić), Biancone 72 (FÅbregas), Matsima 72 (Ben Yedder) Strasbourg (0) 2 Scorers: M. Chahiri 46, L. Ajorque 70pen Yellow card: Thomasson 60 Subs used: Chahiri 46 (Bellegarde), Liénard 46 (Waris), Prcić 61 (Djiku), Saadi 71 (Thomasson), Zohi 77 (Sissoko) Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Nîmes (0) 1 Scorers: Z. Ferhat 87 Subs used: Denkey 66 (Roux), Burner 67 (Paquiez), Majouga 67 (Benrahou), Miguel 94 (Briançon) Lens (1) 1 Scorers: I. Ganago 34 Yellow card: Gradit 2, Medina 50, Perez 96 Subs used: Steven Fortès 46 (Gradit), Banza 54 (Ganago), Jean 71 (Sotoca), Perez 81 (Kakuta), Boura 81 (Clauss) Referee: Frank Schneider ................................................................. Lorient (17:00) Olympique Lyonnais ................................................................. Reims (21:00) PSG ................................................................. Friday, October 2 fixtures (CET/GMT) PSG v Angers SCO (2100/1900)