UPDATE 4-MLB Braves vs Rays Box Score

Braves 2, Rays 0 Rays ab r h rbi bb so avg Brosseau 3B 2 0 0 0 1 0 .231 Edwards 3B 0 0 0 0 1 0 .400 Tsutsugo LF 3 0 1 0 0 2 .091 Gomez LF 1 0 0 0 0 1 .286 Diaz 1B 2 0 0 0 1 0 .222 Pinto C 1 0 0 0 0 0 .200 Choi DH 3 0 0 0 0 1 .364 Gray PH 1 0 0 0 0 0 .500 Adames SS 2 0 0 0 1 2 .286 Kelly 1B 1 0 0 0 0 0 .143 Lowe CF 2 0 0 0 0 1 .364 Mastrobuoni CF 2 0 0 0 0 0 .125 Smith C 2 0 0 0 0 0 .500 Franco SS 1 0 0 0 0 0 .364 Walls 2B 2 0 0 0 0 0 .100 Quiroz 2B 1 0 0 0 0 1 .000 Lukes RF 2 0 2 0 0 0 .400 Boldt RF 1 0 0 0 0 0 .143 Glasnow P 0 0 0 0 0 0 .000 McHugh P 0 0 0 0 0 0 .000 Fairbanks P 0 0 0 0 0 0 .000 Ellis P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 0 3 0 4 8 - Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. RF 3 1 2 1 0 0 .176 Heredia RF 0 0 0 0 1 0 .273 Albies 2B 2 0 0 0 0 2 .200 Shewmake PR-SS 1 0 0 0 0 0 .125 Freeman 1B 2 0 0 0 0 1 .143 Ball 1B 2 0 1 0 0 1 .250 Ozuna LF 1 0 0 0 1 1 .200 Almonte LF-PR 1 0 0 0 1 0 .143 d'Arnaud C 3 0 0 0 0 1 .182 Morales C 0 0 0 0 0 0 .000 Swanson SS 2 0 1 0 0 1 .333 Goins 2B 1 0 0 0 0 0 .364 Riley 3B 2 0 0 0 0 0 .357 Kazmar Jr. 3B 1 0 0 0 0 0 .500 Pache CF 2 0 0 0 0 1 .154 Harris CF 1 1 1 1 0 0 .429 Lamb DH 3 0 0 0 0 1 .083 Wright P 0 0 0 0 0 0 .000 Jones P 0 0 0 0 0 0 .000 Matzek P 0 0 0 0 0 0 .000 Weigel P 0 0 0 0 0 0 .000 Dayton P 0 0 0 0 0 0 .000 Jackson P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 27 2 5 2 3 9 - Rays 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 3 0 Braves 0 0 0 0 0 1 1 0 X -- 2 5 0 Rays ip h r er bb so np era Glasnow 4.0 1 0 0 1 7 - 3.18 McHugh, L (0-1) 2.0 3 1 1 1 1 - 12.00 Fairbanks 1.0 1 1 1 0 0 - 9.00 Ellis 1.0 0 0 0 1 1 - 0.00 Braves ip h r er bb so np era Wright 4.0 2 0 0 2 3 - 3.24 Jones 1.0 1 0 0 0 0 - 0.00 Matzek, W (2-0) 1.2 0 0 0 1 3 - 1.93 Weigel 0.1 0 0 0 0 1 - 11.57 Dayton 1.0 0 0 0 1 1 - 4.50 Jackson, S (0) 1.0 0 0 0 0 0 - 3.00