New York 9, New York 3 New York ab r h rbi bb so avg Tauchman CF 5 2 3 1 0 0 .167 Torres SS 4 0 2 1 0 0 .241 Estrada PR-SS 1 0 1 1 0 0 .226 Ford 1B 4 0 0 1 0 2 .171 Stanton DH 4 2 1 0 0 0 .167 Florial DH-PH 1 0 0 0 0 1 .190 Urshela 3B 3 0 0 0 0 1 .212 Duffy 3B 1 1 0 0 0 0 .273 Andujar LF 4 1 2 1 0 0 .257 Frazier RF 3 1 1 2 0 1 .321 Granite RF 1 0 0 0 0 1 .158 Wade 2B 4 1 1 0 0 0 .147 Higashioka C 3 0 0 0 0 1 .250 Kratz C 1 1 1 2 0 0 .300 King P 0 0 0 0 0 0 .000 Britton P 0 0 0 0 0 0 .000 Green P 0 0 0 0 0 0 .000 Kahnle P 0 0 0 0 0 0 .000 Ottavino P 0 0 0 0 0 0 .000 Heller P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 39 9 12 9 0 7 - New York ab r h rbi bb so avg Nimmo CF 4 1 1 0 0 0 .364 Cordell CF 0 0 0 0 0 0 .270 Alonso 1B 4 0 2 1 0 2 .268 Cano 2B 3 1 0 0 0 0 .261 Guillorme 2B 1 0 0 0 0 0 .154 Cespedes DH 4 0 0 0 0 1 .000 Conforto RF 2 0 1 0 1 1 .241 Parker RF 1 0 0 0 0 1 .214 Davis LF 3 0 1 1 0 1 .313 Cabrera LF 1 0 0 0 0 0 .000 Rosario SS 4 1 1 0 0 0 .152 Moroff 3B 3 0 0 0 0 1 .192 Nunez 3B 1 0 1 1 0 0 .345 Nido C 2 0 1 0 0 0 .167 Rivera C 1 0 0 0 0 0 .231 Smith PH 1 0 0 0 0 0 .103 Porcello P 0 0 0 0 0 0 .000 Familia P 0 0 0 0 0 0 .000 Wilson P 0 0 0 0 0 0 .000 Betances P 0 0 0 0 0 0 .000 Diaz P 0 0 0 0 0 0 .000 Zamora P 0 0 0 0 0 0 .000 Gilliam P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 3 8 3 1 7 - New York 1 0 0 2 0 1 0 0 5 -- 9 12 0 New York 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -- 3 8 4 New York ip h r er bb so np era King, W (1-1) 4.0 3 1 1 1 3 - 3.38 Britton 1.0 2 1 1 0 0 - 1.80 Green 1.0 1 0 0 0 1 - 1.80 Kahnle 1.0 0 0 0 0 1 - 0.00 Ottavino 1.0 0 0 0 0 1 - 0.00 Heller 1.0 2 1 1 0 1 - 16.20 New York ip h r er bb so np era Porcello, L (0-1) 5.0 6 3 3 0 3 - 3.45 Familia 1.2 0 1 0 0 2 - 1.35 Wilson 0.1 0 0 0 0 0 - 0.00 Betances 1.0 1 0 0 0 0 - 7.71 Diaz 0.1 1 2 1 0 1 - 8.10 Zamora 0.0 4 3 3 0 0 - 7.20 Gilliam 0.2 0 0 0 0 1 - 9.64