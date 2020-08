Aug 26 (OPTA) - Summaries for the MLS on Tuesday (start times are EST) DC United (0) 1 Scorers: O. Kamara 72pen Yellow card: Birnbaum 66, Felipe Martins 100 Subs used: Brillant 20 (Canouse), Segura 58 (É. Flores), Asad 59 (Mora), Higuaín 90 (Brillant) New England (2) 2 Scorers: G. Bou 26, T. Bunbury 38 Red card: Caldwell 83 Yellow card: Buksa 95 Subs used: Caldwell 68 (Rowe), Fagúndez 86 (Bou), Buchanan 92 (Penilla), Jones 92 (Büttner) Referee: Guido Gonzalez ................................................................. Chicago Fire (2) 3 Scorers: F. Herbers 2, Medrán 10, I. Aliseda 67 Yellow card: Medrán 61 Subs used: Collier 59 (Herbers), Mihailovic 73 (Aliseda), Bronico 73 (Medrán), Gutierrez 88 (Berič), Bornstein 88 (Frankowski) Cincinnati (0) 0 Yellow card: Pettersson 36, Amaya 63 Subs used: de Jong 27 (Cruz), Regattin 59 (Stanko), Garza 74 (Gutman), van der Werff 74 (Pettersson), Vázquez 74 (Locadia) Referee: Elton Garcia ................................................................. Philadelphia Union (1) 1 Scorers: K. Przybyłko 31 Yellow card: Gaddis 36, Jamiro 52 Subs used: Sergio Santos 58 (Wooten), Elliott 74 (Glesnes), Ilsinho 74 (Aaronson), Creavalle 78 (José Martínez) New York RB (0) 0 Subs used: Barlow 46 (White), Romero 46 (Stroud), Valot 72 (Royer), Jörgensen 72 (Davis), Fernandez 80 (Rzatkowski) Referee: Rubiel Vazquez ................................................................. Montreal Impact (2) 2 Scorers: R. Quioto 18, L. Lappalainen 40 Yellow card: Jackson-Hamel 85 Subs used: Urruti 55 (Taïder), Okwonkwo 66 (Lappalainen), Jackson-Hamel 79 (Quioto) Vancouver Whitecaps (0) 0 Yellow card: Cornelius 85 Missed penalty: L. Cavallini 51 Subs used: Nerwinski 46 (Veselinović), Owusu 46 (Metcalfe), Raposo 62 (Baldisimo), Reyna 66 (Dájome), Ricketts 76 (Milinković) Referee: Drew Fischer ................................................................. Sporting KC in play Houston Dynamo ................................................................. Wednesday, August 26 fixtures (EST/GMT) Orlando City v Nashville SC (1930/2330) Inter Miami v Atlanta United (2000/0000) Dallas v Colorado Rapids (2030/0030) Real Salt Lake v Los Angeles (2130/0130) SJ Earthquakes v Portland Timbers (2230/0230) LA Galaxy v Seattle Sounders (2300/0300) Friday, August 28 fixtures (EST/GMT) Montreal Impact v Toronto (2000/0000) Saturday, August 29 fixtures (EST/GMT) Atlanta United v Orlando City (1530/1930) Cincinnati v Columbus Crew (1930/2330) Philadelphia Union v DC United (1930/2330) New York City v Chicago Fire (1930/2330) New England v New York RB (2000/0000) Dallas v Minnesota United (2030/0030) Colorado Rapids v Sporting KC (2100/0100) LA Galaxy v SJ Earthquakes (2230/0230) Portland Timbers v Real Salt Lake (2230/0230) Sunday, August 30 fixtures (EST/GMT) Nashville SC v Inter Miami (2030/0030) Seattle Sounders v Los Angeles (2200/0200)