Sep 7 (OPTA) - Summaries for the MLS on Sunday (start times are EST) DC United (0) 0 Yellow card: Segura 16 Subs used: Fisher 61 (Asad), Odoi-Atsem 69 (Segura), Rivas 69 (Kamara), Higuaín 78 (Paredes) New York City (0) 0 Yellow card: Tinnerholm 76 Subs used: Mackay-Steven 69 (Medina), Ismael Tajouri 69 (Parks), Castellanos 74 (Heber), Thórarinsson 77 (Matarrita) Referee: Ted Unkel ................................................................. New York RB (0) 0 Subs used: Fernandez 57 (Stroud), Jörgensen 67 (Barlow), Pendant 67 (Egbo), White 82 (Romero), Yearwood 83 (Valot) Philadelphia Union (1) 3 Scorers: B. Aaronson 36, K. Przybyłko 68, M. Real 78 Subs used: Wooten 29 (Sergio Santos), Ilsinho 61 (Jamiro), Fontana 77 (Aaronson), Real 77 (Mbaizo) Referee: Rosendo Mendoza ................................................................. Chicago Fire (1) 1 Scorers: F. Herbers 22 Subs used: Berič 59 (Herbers), Mihailovic 69 (Collier), Gutierrez 89 (Medrán), Bornstein 89 (Frankowski) New England (1) 2 Scorers: T. Bunbury 3, T. Bunbury 54 Yellow card: Fagúndez 35 Subs used: Kessler 46 (Mlinar Delamea), Penilla 57 (McNamara), Caldwell 70 (Fagúndez), Buchanan 77 (Buksa), Rowe 78 (Polster) Referee: Robert Sibiga ................................................................. Columbus Crew (0) 3 Scorers: Pedro Santos 52, G. Zardes 64, G. Zardes 71 Yellow card: Zardes 82 Subs used: Díaz 46 (Mokhtar), Zardes 62 (Adi), Etienne 75 (Artur), Berhalter 80 (Alashe) Cincinnati (0) 0 Yellow card: Amaya 39, van der Werff 70, Waston 90 Subs used: Medunjanin 58 (Kubo), Gutman 59 (Garza), Vázquez 75 (de Jong), Pettersson 75 (van der Werff) Referee: Guido Gonzalez ................................................................. Minnesota United in play Real Salt Lake ................................................................. Inter Miami (21:45) Nashville SC ................................................................. Seattle Sounders (22:00) Portland Timbers ................................................................. LA Galaxy (22:30) Los Angeles ................................................................. Wednesday, September 9 fixtures (EST/GMT) Inter Miami v Atlanta United (2000/0000) Minnesota United v Dallas (2000/0000) Montreal Impact v Toronto (2000/0000) Colorado Rapids v Houston Dynamo (2100/0100) Real Salt Lake v Los Angeles (2130/0130) Thursday, September 10 fixtures (EST/GMT) Seattle Sounders v SJ Earthquakes (2200/0200)