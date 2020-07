Jul 18 (OPTA) - Summaries for the MLS on Friday (start times are EST) Group Stage ................................................................. DC United (0) 1 Scorers: F. Higuaín 72 Yellow card: Gressel 16, Asad 46, Brillant 83 Subs used: Segura 46 (Sorga), Higuaín 69 (É. Flores), Odoi-Atsem 73 (Fisher), Paredes 88 (Gressel) New England (0) 1 Scorers: A. Buksa 51 Subs used: Kessler 46 (Mancienne), Fagúndez 62 (Carles Gil), Bunbury 77 (Caldwell), Rennicks 91 (Buksa), Buchanan 91 (Penilla) Referee: Joe Dickerson ................................................................. Sporting KC (0) 3 Scorers: K. Shelton 65, A. Pulido 72pen, G. Zusi 90+1 Yellow card: Kinda 48, Pulido 88 Subs used: Gerso Fernandes 54 (Russell), Busio 82 (Kinda), Dia 100 (Luís Martins) Colorado Rapids (1) 2 Scorers: K. Acosta 6, J. Lewis 84 Red card: Wilson 61, Price 73 Yellow card: Rubio 22, Benezet 41 Subs used: Mezquida 54 (Bassett), Trusty 62 (Benezet), Warner 73 (Acosta), Kamara 73 (Rubio), Lewis 73 (Namli) Referee: David Gantar ................................................................. Real Salt Lake (0) 0 Yellow card: Herrera 43, Justin Meram 47, Baird 69 Subs used: Justin Meram 34 (Rusnák), Chang 79 (Baird), Johnson 79 (Martìnez), Besler 92 (Ruíz), Rossi 92 (Kreilach) Minnesota United (0) 0 Yellow card: Chacón 53, Lod 66 Subs used: Chacón 46 (Molino), Amarilla 65 (Schoenfeld), Dotson 65 (Finlay), Edwards 81 (Lod) Referee: Alex Chilowicz ................................................................. Saturday, July 18 fixtures (EST/GMT) Portland Timbers v Houston Dynamo (2000/0000) Los Angeles v LA Galaxy (2230/0230) Sunday, July 19 fixtures (EST/GMT) Chicago Fire v SJ Earthquakes (2000/0000) Seattle Sounders v Vancouver Whitecaps (2230/0230) Monday, July 20 fixtures (EST/GMT) Inter Miami v New York City (0900/1300) Philadelphia Union v Orlando City (2000/0000) Tuesday, July 21 fixtures (EST/GMT) Toronto v New England (0900/1300) Atlanta United v Columbus Crew (2000/0000) Montreal Impact v DC United (2230/0230) Wednesday, July 22 fixtures (EST/GMT) Real Salt Lake v Sporting KC (0900/1300) Cincinnati v New York RB (2000/0000) Colorado Rapids v Minnesota United (2230/0230)