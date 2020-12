UPDATE 4-NCAAB Results

Dec 27 (OPTA) - Results from the NCAAB games on Saturday (home team in CAPS)(start times are EST) CLEVELAND STATE VIKINGS 87 Youngstown State Penguins 69 LOUISVILLE CARDINALS 62 Kentucky Wildcats 59 TOWSON TIGERS 78 Coppin State Eagles 73 Houston Cougars 63 UCF KNIGHTS 54 LSU TIGERS 86 Nicholls State Colonels 80 NORTHWESTERN WILDCATS 71 Ohio State Buckeyes 70 Illinois-Chicago Flames at Milwaukee Panthers postponed ILLINOIS FIGHTING ILLINI 69 Indiana Hoosiers 60 WRIGHT STATE RAIDERS 67 Green Bay Phoenix 53 Oakland Golden Grizzlies 77 DETROIT MERCY TITANS 75 (OT) Norfolk State Spartans 68 GEORGE MASON PATRIOTS 65 Gonzaga Bulldogs 98 VIRGINIA CAVALIERS 75 Robert Morris Colonials at Purdue Fort Wayne (19:00) Mastodons Northern Kentucky at Oakland Golden Grizzlies postponed Long Beach State 49ers at UC Riverside Highlanders postponed UC Davis Aggies at Cal State Bakersfield cancelled Roadrunners Cal State Northridge at Cal State Fullerton Titans cancelled Matadors