Aug 16 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of 2nd test between England and Pakistan on Saturday at Southampton, England Pakistan are 223 for 9 Pakistan 1st innings Shan Masood lbw James Anderson 1 Abid Ali c Rory Burns b Sam Curran 60 Azhar Ali c Rory Burns b James Anderson 20 Babar Azam c Jos Buttler b Stuart Broad 47 Asad Shafiq c Dominic Sibley b Stuart Broad 5 Fawad Alam lbw Chris Woakes 0 Mohammad Rizwan Not Out 60 Yasir Shah c Jos Buttler b James Anderson 5 Shaheen Afridi Run Out Dominic Sibley 0 Mohammad Abbas lbw Stuart Broad 2 Naseem Shah Not Out 1 Extras 9b 11lb 1nb 0pen 1w 22 Total (86.0 overs) 223-9 Fall of Wickets : 1-6 Khan, 2-78 Ali, 3-102 Ali, 4-117 Shafiq, 5-120 Alam, 6-158 Azam, 7-171 Shah, 8-176 Afridi, 9-215 Abbas Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Anderson 24 5 48 3 2.00 1nb Stuart Broad 25 7 56 3 2.24 Sam Curran 18 3 44 1 2.44 Chris Woakes 19 3 55 1 2.89 1w .................................... Umpire Michael Gough Umpire Richard Kettleborough Video Richard Illingworth Match Referee Chris Broad