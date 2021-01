UPDATE 4-Premier League Summaries

Jan 13 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Tuesday (start times are BST) Sheffield United (0) 1 Scorers: B. Sharp 73pen Yellow card: Sharp 80, McGoldrick 90 Subs used: Brewster 51 (Basham), Sharp 58 (Burke), Jagielka 94 (McGoldrick) Newcastle United (0) 0 Yellow card: Fraser 42, Fraser 45 (2nd), Darlow 69, Schär 86, Hayden 95 Subs used: Ritchie 74 (Dummett), Carroll 77 (Fernández), Murphy 84 (Yedlin) Referee: Andy Madley ................................................................. Burnley (0) 0 Yellow card: Westwood 62 Subs used: McNeil 65 (Brady), Vydra 80 (Wood), Rodriguez 88 (Barnes) Manchester United (0) 1 Scorers: P. Pogba 71 Yellow card: Shaw 32, Bruno Fernandes 48 Subs used: Greenwood 80 (Rashford), McTominay 89 (Bruno Fernandes), Tuanzebe 95 (Martial) Referee: Kevin Friend ................................................................. Wolverhampton Wanderers (1) 1 Scorers: Rúben Neves 14 Yellow card: Nélson Semedo 89, Hoever 95 Subs used: Hoever 64 (Gibbs-White), Cutrone 78 (Fábio Silva), Vitinha 86 (João Moutinho) Everton (1) 2 Scorers: A. Iwobi 6, M. Keane 77 Yellow card: Doucouré 50, Holgate 69 Subs used: André Gomes 64 (Davies), Richarlison 76 (Sigurðsson), Coleman 86 (Rodríguez) Referee: Martin Atkinson ................................................................. Thursday, January 14 fixtures (BST/GMT) Arsenal v Crystal Palace (2000) Friday, January 15 fixtures (BST/GMT) Fulham v Chelsea (2000) Saturday, January 16 fixtures (BST/GMT) Wolverhampton Wanderers v West Bromwich Albion (1230) Leeds United v Brighton & Hove Albion (1500) West Ham United v Burnley (1500) Fulham v Chelsea (1730) Leicester City v Southampton (2000) Sunday, January 17 fixtures (BST/GMT) Aston Villa v Everton (1200) Sheffield United v Tottenham Hotspur (1405) Liverpool v Manchester United (1630) Manchester City v Crystal Palace (1915) Monday, January 18 fixtures (BST/GMT) Arsenal v Newcastle United (2000)