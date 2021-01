UPDATE 4-Primeira Liga Summaries

Jan 16 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Paços de Ferreira (0) 2 Scorers: Bruno Costa 57, Hélder Ferreira 76 Yellow card: Diaby 90 Subs used: Adriano Castanheira 69 (João Amaral), João Pedro 77 (Douglas Tanque), Diaby 78 (Luíz Carlos), Pedro Rebocho 91 (Hélder Ferreira) Sporting Braga (0) 0 Yellow card: Galeno 62, Iuri Medeiros 85 Subs used: Iuri Medeiros 46 (Ali Musrati), Guilherme Schettine 63 (Abel Ruiz), João Novais 63 (Galeno), André Horta 75 (Castro), Lucas Piazón 82 (Ricardo Horta) Referee: Nuno Miguel Serrano Almeida ................................................................. Tondela (1) 3 Scorers: Mario González 40, Salvador Agra 56, Salvador Agra 85 Yellow card: Pedro Augusto 44 Missed penalty: E. Martínez 34 Subs used: Anne 70 (Mario González), João Mendes 78 (Pedro Augusto) Boavista (0) 1 Scorers: Ricardo Mangas 59 Red card: Castro 11, Awaziem 30 Subs used: Porozo 36 (Gustavo), Show 46 (Nuno Santos), Nathan 61 (Cannon), Hamache 70 (Ricardo Mangas) Referee: Gustavo Fernandes Correia ................................................................. Sunday, January 17 fixtures (WET/GMT) Nacional v Moreirense (1500) Santa Clara v Famalicão (1730) Gil Vicente v Marítimo (2000) Monday, January 18 fixtures (WET/GMT) Portimonense v Belenenses (2015) Thursday, January 21 fixtures (WET/GMT) Vitória Guimarães v Nacional (2015)