UPDATE 4-Primeira Liga Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Paços de Ferreira (1) 2 Scorers: O. Reabciuk 35, Douglas Tanque 72 Yellow card: Reabciuk 68, Diaby 83 Subs used: Hélder Ferreira 68 (João Amaral), Diaby 68 (Bruno Costa), Zé Uilton 80 (Singh), Jan 86 (Douglas Tanque) Santa Clara (0) 1 Scorers: Thiago Santana 69 Yellow card: Fábio Cardoso 50, Thiago Santana 79 Subs used: Lincoln 46 (Rafael Ramos), Sagna 46 (Jean Patric), Moghanlou 64 (Carlos), Costinha 64 (Anderson Carvalho), Ukra 82 (Osama Rashid) Referee: Vitor Jorge Fernandes Ferreira ................................................................. Belenenses (0) 0 Yellow card: Henrique 49, Cauê 72 Subs used: Afonso Sousa 75 (Miguel Cardoso), Bruno Ramires 79 (Cauê), Richard Rodrigues 79 (Silvestre Varela), Edi Semedo 87 (Cassierra) Moreirense (0) 0 Yellow card: Filipe Soares 55, Jefferson 78 Subs used: Jefferson 63 (Pedro Nuno), Reynaldo 64 (Pedro Amador), Yan 64 (Walterson), David Tavares 72 (Filipe Soares), Gonçalo Franco 95 (Alex Soares) Referee: António Emanuel Carvalho Nobre ................................................................. Farense (2) 3 Scorers: Eduardo Mancha 4, César Martins 25, B. Mansilla 90+4 Yellow card: Alex Pinto 45, Eduardo Mancha 50 Subs used: Miguel Bandarra 55 (Alex Pinto), Mansilla 55 (Hugo Seco), Patrick 61 (Stojiljković), Cláudio Falcão 86 (Jonatan Lucca), Madi Queta 86 (Fabrício Isidoro) Famalicão (0) 3 Scorers: Rúben Lameiras 65pen, Rúben Lameiras 73, Bruno Jordão 80 Yellow card: Herrera 60, Herrera 88 (2nd) Subs used: Gil Dias 46 (Pereyra), Iván Jaime 46 (Verdonk), Trotta 46 (Dyego Sousa), Jhonata Robert 72 (Valenzuela), Luković 83 (Bruno Jordão) Referee: André Filipe Domingues Narciso ................................................................. Rio Ave (0) 0 Yellow card: Ivo Pinto 81 Subs used: Gelson Dala 62 (Tarantini), Ronan 62 (Francisco Geraldes), Pelé 63 (Bruno Moreira), Diego Lopes 76 (Lucas Piazón), Gabrielzinho 77 (Carlos Mané) Benfica (2) 3 Scorers: L. Waldschmidt 6, L. Waldschmidt 45+4, Gabriel 84 Yellow card: Gilberto 78, Otamendi 80, Weigl 92 Subs used: Gilberto 14 (André Almeida), Weigl 66 (Everton), Nuno Tavares 81 (Rafa Silva), Seferović 81 (Núñez) Referee: João Pedro Silva Pinheiro ................................................................. Monday, October 19 fixtures (WET/GMT) Boavista v Vitória Guimarães (2015/1915) Friday, October 23 fixtures (WET/GMT) Tondela v Portimonense (2030/1930)