UPDATE 4-Primeira Liga Summaries

Sep 27 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Farense (0) 0 Yellow card: Mansilla 9 Subs used: Alvarinho 63 (Mansilla), Pedro Henrique 73 (Stojiljković), Oudrhiri 73 (Cláudio Falcão), Miguel Bandarra 81 (César Martins), Patrick 82 (Alex Pinto) Nacional (0) 1 Scorers: B. Riascos 58 Yellow card: Lucas Kal 15, Thill 23, Rúben Freitas 51, Nuno Borges 71 Subs used: Azouni 56 (Koziello), Gorré 57 (Thill), Alhassan 76 (Rúben Micael), Róchez 77 (Riascos), Júlio César 89 (João Camacho) Referee: Gustavo Fernandes Correia ................................................................. Gil Vicente (0) 1 Scorers: Samuel Lino 50 Yellow card: Ygor Nogueira 59, Lourency 95 Subs used: Leandrinho 62 (Miullen), Boubacar Hanne 75 (Léautey), Rodrigão 77 (Lucas Mineiro), Lourency 78 (Samuel Lino) Portimonense (0) 0 Yellow card: Anzai 52, Fali Candé 64, Anderson Oliveira 74 Missed penalty: Lucas Possignolo 36 Subs used: Anderson Oliveira 46 (Lucas Possignolo), Aylton Boa Morte 46 (Welinton Júnior), Anzai 46 (Júlio César), Beto 61 (Pedro Sá), Henrique 65 (Fali Candé) Referee: António Emanuel Carvalho Nobre ................................................................. Paços de Ferreira (0) 0 Yellow card: Douglas Tanque 21, Eustáquio 74 Subs used: Fernando Fonseca 60 (Zé Uilton), Lucas Silva 61 (Hélder Ferreira), Adriano Castanheira 78 (Luíz Carlos), João Pedro 87 (Douglas Tanque), Martín Calderón 87 (Eustáquio) Sporting CP (1) 2 Scorers: Jovane Cabral 23pen, S. Coates 63 Yellow card: Luís Carlos 10, Jovane Cabral 25, Wendel 36, Adán 48, Matheus Luiz 80, Feddal 84 Subs used: Nuno Santos 31 (Jovane Cabral), Daniel Bragança 65 (Vietto), Ņporar 79 (Tiago Tomás), Antunes 79 (Pedro Porro) Referee: Fábio José Costa Veríssimo ................................................................. Rio Ave (0) 0 Yellow card: Aderllan Santos 14, Jambor 61 Subs used: Gabrielzinho 33 (Carlos Mané), Borevković 46 (Aderllan Santos), Lucas Piazón 67 (Meshino), Bruno Moreira 67 (André Pereira), Francisco Geraldes 83 (Diego Lopes) Vitória Guimarães (0) 0 Yellow card: Sílvio 56, Janvier 65, Jorge Fernandes 77 Subs used: Rochinha 69 (André André), Pepelu 69 (Janvier), Bruno Duarte 83 (Ricardo Quaresma) Referee: Tiago Bruno Lopes Martins ................................................................. Monday, September 28 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Famalicão (1945/1845) Friday, October 2 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Boavista (1900/1800) Vitória Guimarães v Paços de Ferreira (2115/2015)