UPDATE 4-Primeira Liga Summaries

Feb 4 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Thursday (start times are WET) Farense (1) 1 Scorers: R. Gauld 40 Subs used: Pedro Henrique 73 (Stojiljković), Madi Queta 73 (Mansilla) Santa Clara (0) 1 Scorers: Carlos 63pen Yellow card: Rafael Ramos 43, Carlos 76, Fábio Cardoso 86 Subs used: Allano 79 (Diogo Salomão), Nené 85 (Cryzan), Moghanlou 85 (Lincoln), João Afonso 93 (Carlos) Referee: Vitor Jorge Fernandes Ferreira ................................................................. Belenenses (0) 0 Yellow card: Diogo Calila 4, Sithole 14, Gonçalo Silva 73, Rúben Lima 108 Subs used: Cassierra 68 (Silvestre Varela), Afonso Taira 68 (Sithole), Bruno Ramires 74 (Afonso Sousa), Rúben Lima 74 (Diogo Calila), Richard Rodrigues 104 (Miguel Cardoso) Porto (0) 0 Yellow card: Marega 87 Subs used: Díaz 57 (Felipe Anderson), Marega 70 (Fábio Vieira), Corona 70 (Evanilson), Sanusi 85 (Wilson Manafá) Referee: Fábio José Costa Veríssimo ................................................................. Sporting Braga (0) 2 Scorers: Lucas Piazón 62, Ricardo Horta 73pen Subs used: André Horta 9 (Castro), Vítor Tormena 46 (Rolando), Gaitán 68 (Lucas Piazón), Abel Ruiz 68 (Galeno), Raúl Silva 80 (Borja) Portimonense (1) 1 Scorers: Aylton Boa Morte 23 Yellow card: Ewerton 60, Henrique 92 Subs used: Samuel 28 (Ricardo Ferreira), Anderson Oliveira 67 (Aylton Boa Morte), Fabricio 67 (Beto), Bruno Moreira 67 (Luquinhas) Referee: Rui Manuel Gomes Costa ................................................................. Famalicão (0) 0 Yellow card: Jhonata Robert 72, Jhonata Robert 89 (2nd) Subs used: Jhonata Robert 46 (Kraev), Heriberto Tavares 46 (Riccieli), Pêpê Rodrigues 61 (Luković), Alexandre Guedes 73 (Anderson Silva), Dani Morer 86 (Diogo Figueiras) Moreirense (2) 2 Scorers: Riccieli 24og, Yan 45 Yellow card: Rosić 35, Fábio Pacheco 64, Mateus Pasinato 65, Walterson 75, Camará 78 Subs used: Camará 69 (Alex Soares), Afonso Figueiredo 74 (Abdu Conté), Lucas Rodrigues 74 (Filipe Soares), Derik Lacerda 82 (Yan) Referee: André Filipe Domingues Narciso ................................................................. Friday, February 5 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Nacional (1700) Benfica v Vitória Guimarães (1900) Marítimo v Sporting CP (1900) Paços de Ferreira v Tondela (2100) Boavista v Gil Vicente (2100) Sunday, February 7 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Porto (2045) Monday, February 8 fixtures (WET/GMT) Farense v Moreirense (1700) Benfica v Famalicão (1900) Marítimo v Santa Clara (1900) Belenenses v Vitória Guimarães (2100) Tuesday, February 9 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Portimonense (1500) Rio Ave v Tondela (1700) Boavista v Nacional (1900) Gil Vicente v Sporting CP (2100)