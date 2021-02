Feb 1 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Santa Clara (1) 2 Scorers: Cryzan 13pen, Diogo Calila 90+3og Yellow card: Mansur 48, Allano 74, Marco Pereira 86 Subs used: Jean Patric 74 (Allano), Anderson Carvalho 80 (Lincoln), Moghanlou 88 (Carlos), Ukra 88 (Nené), João Afonso 88 (Cryzan) Belenenses (0) 0 Yellow card: Danny Henriques 35, Afonso Sousa 89 Subs used: Afonso Sousa 56 (Danny Henriques), Silvestre Varela 56 (Bruno Ramires), Dieguinho 71 (Richard Rodrigues), Diogo Calila 75 (Tiago Esgaio) Referee: Hugo Serafim Coelho Magalhães Silva ................................................................. Porto (1) 2 Scorers: L. Díaz 44, Evanilson 74 Yellow card: Uribe 78 Subs used: Evanilson 67 (Marega), Grujić 80 (Corona), Fábio Vieira 80 (Taremi), Nanu 81 (Sanusi), Loum 88 (Sérgio Oliveira) Rio Ave (0) 0 Yellow card: Ronan 38, Ivo Pinto 72 Subs used: Francisco Geraldes 46 (Carlos Mané), Guga 66 (Filipe Augusto), Anderson Cruz 76 (Ronan), Pedro Amaral 85 (Fábio Coentrão), Meshino 85 (Tarantini) Referee: Nuno Miguel Serrano Almeida ................................................................. Moreirense (0) 0 Yellow card: Yan 86, Vitória 89 Subs used: Vitória 66 (Matheus Silva), Camará 67 (Fábio Pacheco), Lucas Rodrigues 67 (Rafael Martins), Gonçalo Franco 77 (Alex Soares), David Simão 86 (Filipe Soares) Sporting Braga (3) 4 Scorers: Fransérgio 7, Castro 17, Raúl Silva 22, André Horta 87 Yellow card: Fransérgio 41 Subs used: Lucas Piazón 46 (Castro), Ali Musrati 46 (Ricardo Horta), Caju 74 (Galeno), André Horta 81 (Abel Ruiz), Zé Carlos 81 (Ricardo Esgaio) Referee: João Pedro Silva Pinheiro ................................................................. Sporting CP (0) 1 Scorers: Matheus Nunes 90+2 Yellow card: Tiago Tomás 15, Luís Carlos 40, Bruno Tabata 95 Subs used: Jovane Cabral 61 (Nuno Santos), João Palhinha 61 (João Mário), Bruno Tabata 74 (Tiago Tomás), Daniel Bragança 91 (Pedro Gonçalves) Benfica (0) 0 Yellow card: Gilberto 13, Weigl 16, Otamendi 53, Pizzi 76, Gabriel 80 Subs used: Gabriel 11 (Jardel), Taarabt 64 (Cervi), Seferović 79 (Núñez), Nuno Tavares 79 (Álex Grimaldo) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Tuesday, February 2 fixtures (WET/GMT) Gil Vicente v Paços de Ferreira (2015) Thursday, February 4 fixtures (WET/GMT) Farense v Santa Clara (1500) Belenenses v Porto (1900) Sporting Braga v Portimonense (2100) Famalicão v Moreirense (2130) Friday, February 5 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Nacional (1700) Benfica v Vitória Guimarães (1900) Marítimo v Sporting CP (1900) Paços de Ferreira v Tondela (2100) Boavista v Gil Vicente (2100)