Jul 10 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Vitória Guimarães (0) 1 Scorers: Bruno Duarte 63 Yellow card: Suliman 28, Bruno Duarte 70 Subs used: Davidson 68 (John), Ouattara 79 (Edwards), João Pedro 79 (Bruno Duarte), André Almeida 85 (André André), Pêpê Rodrigues 86 (Poha) Gil Vicente (0) 2 Scorers: Rúben Ribeiro 90+3, B. Kraev 90+9 Subs used: Isaiah 65 (Baraye), Samuel Lino 65 (Lourency), Vitor Carvalho 77 (Alex Pinto), Kraev 77 (João Afonso), Claude Gonçalves 96 (Hugo Vieira) Referee: Vitor Jorge Fernandes Ferreira ................................................................. Sporting CP (0) 1 Scorers: Jovane Cabral 67 Yellow card: Doumbia 42, Acuña 64, Plata 70, Tiago Tomás 86 Subs used: Tiago Tomás 78 (Ņporar), Matheus Luiz 78 (Doumbia), Borja 84 (Acuña) Santa Clara (0) 0 Yellow card: Thiago Santana 64, Fábio Cardoso 88 Subs used: Chico Ramos 74 (Mamadu Candé), Diogo Salomão 74 (Anderson Carvalho), Cryzan 81 (Thiago Santana), Zé Manuel 81 (Osama Rashid) Referee: António Emanuel Carvalho Nobre ................................................................. Paços de Ferreira (21:30) Sporting Braga ................................................................. Saturday, July 11 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Moreirense (1915/1815) Monday, July 13 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Rio Ave (1900/1800) Vitória Setúbal v Famalicão (2115/2015) Tuesday, July 14 fixtures (WET/GMT) Santa Clara v Desportivo Aves (1700/1600) Portimonense v Boavista (1915/1815) Gil Vicente v Tondela (2130/2030) Benfica v Vitória Guimarães (2130/2030) Wednesday, July 15 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Paços de Ferreira (1700/1600) Sporting Braga v Belenenses (1915/1815) Porto v Sporting CP (2130/2030)