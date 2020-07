Jul 20 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Paços de Ferreira (2) 2 Scorers: Bruno Santos 7, Denílson 41 Yellow card: Eustáquio 37, Marcelo 46 Subs used: Luíz Carlos 61 (Vasco Rocha), Diaby 69 (Eustáquio), Zé Uilton 69 (Hélder Ferreira), Maracás 88 (Pedrinho) Portimonense (1) 1 Scorers: Marcelo 17og Yellow card: Willyan 59, Dener 89, Henrique 90 Subs used: Martínez 46 (Ricardo Vaz Té), Henrique 46 (Fali Candé), Mohanad Ali 61 (Junior Tavares), Bruno Costa 61 (Aylton Boa Morte), Anzai 80 (Willyan) Referee: João Pedro Silva Pinheiro ................................................................. Tondela (0) 1 Scorers: Yohan Tavares 74 Yellow card: Philipe Sampaio 45, Filipe Ferreira 56, Tiago Almeida 65, Niasse 83, Filipe Ferreira 87 (2nd) Subs used: João Pedro 46 (Telmo Arcanjo), Richard Rodrigues 46 (Toro), Ricardo Valente 68 (Murillo), Petković 93 (Jaquité) Sporting Braga (0) 0 Subs used: Fransérgio 57 (André Horta), Abel Ruiz 67 (Rui Fonte), Leandro Sanca 79 (Pedro Amador), João Novais 79 (João Palhinha) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Porto (1) 6 Scorers: L. Díaz 4, Otávio 51, Alex Telles 56pen, M. Marega 61, Tiquinho Soares 78, Tiquinho Soares 87 Yellow card: Marega 33 Subs used: Uribe 38 (Fábio Vieira), Tiquinho Soares 64 (Marega), Mbaye 76 (Diogo Costa), Loum 76 (Danilo Pereira), Vítor Ferreira 76 (Corona) Moreirense (1) 1 Scorers: Fábio Abreu 20 Yellow card: Mateus Pasinato 53 Subs used: Gabrielzinho 59 (Pedro Nuno), Nuno Santos 60 (Sori Mané), D'Alberto 69 (Abdu Conté), Luís Machado 70 (Singh), Camará 74 (Alex Soares) Referee: Carlos Miguel Taborda Xistra ................................................................. Tuesday, July 21 fixtures (WET/GMT) Sporting CP v Vitória Setúbal (1900/1800) Desportivo Aves v Benfica (2115/2015)