Jul 4 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Juventus (2) 4 Scorers: P. Dybala 3, J. Cuadrado 29, Cristiano Ronaldo 61, K. Djidji 87og Yellow card: Bonucci 26, Pjanić 39, de Ligt 50, Dybala 70 Subs used: Matuidi 49 (Pjanić), Douglas Costa 55 (Bernardeschi), Higuaín 80 (Dybala) Torino (1) 1 Scorers: A. Belotti 45+6pen Yellow card: Izzo 58, Aina 60 Subs used: Millico 67 (Verdi), Edera 80 (De Silvestri), Ansaldi 84 (Aina), Djidji 84 (Bremer) Referee: Fabio Maresca ................................................................. Sassuolo (1) 4 Scorers: F. Caputo 5, D. Berardi 63pen, J. Boga 78, M. Müldür 83 Yellow card: Caputo 32, Đuričić 49, Marlon 54 Subs used: Đuričić 46 (Traorè), Peluso 57 (Kiriakopoulos), Magnanelli 84 (Boga), Toljan 85 (Müldür) Lecce (1) 2 Scorers: F. Lucioni 27, M. Mancosu 67pen Yellow card: Babacar 22, Petriccione 34, Paz 62, Tachtsidis 90 Subs used: Falco 67 (Petriccione), Mancosu 67 (Shakhov) Referee: Davide Massa ................................................................. Lazio (0) 0 Yellow card: Lukaku 78 Subs used: Adekanye 46 (Lucas Leiva), Lukaku 55 (Jony), Vavro 55 (Ş. Radu), Cataldi 64 (Correa), Anderson 67 (Milinković-Savić) Milan (2) 3 Scorers: H. Çalhanoğlu 23, Z. Ibrahimović 34pen, A. Rebić 59 Yellow card: Lucas Paquetá 81 Subs used: Lucas Paquetá 38 (Çalhanoğlu), Rebić 46 (Ibrahimović), Krunić 71 (Bonaventura), Calabria 72 (Conti), Biglia 86 (Kessié) Referee: Giampaolo Calvarese ................................................................. Sunday, July 5 fixtures (CET/GMT) Internazionale v Bologna (1715/1515) Cagliari v Atalanta (1930/1730) Parma v Fiorentina (1930/1730) Udinese v Genoa (1930/1730) Brescia v Hellas Verona (1930/1730) Sampdoria v SPAL (1930/1730) Napoli v Roma (2145/1945) Tuesday, July 7 fixtures (CET/GMT) Lecce v Lazio (1930/1730) Milan v Juventus (2145/1945) Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Cagliari (1930/1730) Genoa v Napoli (1930/1730) Torino v Brescia (2145/1945) Roma v Parma (2145/1945) Atalanta v Sampdoria (2145/1945) Bologna v Sassuolo (2145/1945) Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) SPAL v Udinese (1930/1730) Hellas Verona v Internazionale (2145/1945)