Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) São Paulo in play Flamengo ................................................................. Ceará in play Botafogo ................................................................. Atlético Mineiro (0) 2 Scorers: Jair 79, Eduardo Sasha 89 Yellow card: Everson 5, Zaracho 33, Guga 84 Subs used: Keno 46 (Diego Tardelli), Hyoran 46 (Zaracho), Vargas 57 (Savarino), Eduardo Sasha 77 (Marrony), Franco 92 (Allan) Palmeiras (0) 0 Subs used: Danilo 46 (Zé Rafael), Gabriel Veron 59 (Wesley), Marcelinho 70 (Gabriel Silva) Referee: Heber Roberto Lopes ................................................................. Bahia in play Santos ................................................................. Internacional in play Corinthians ................................................................. RB Bragantino in play Grêmio ................................................................. Athletico Paranaense in play Sport Recife ................................................................. Atlético GO (3) 3 Scorers: Gilvan 3, Wellington Rato 34, Guilherme Biro 45+2og Subs used: Oliveira 46 (João Victor), Marlon Freitas 46 (Willian Maranhão), Matheus Vargas 46 (Wellington Rato), Ze Roberto 68 (Roberson), Janderson 68 (Chico) Coritiba (0) 1 Scorers: Ricardo Oliveira 63 Yellow card: Sarrafiore 80 Subs used: Pablo Thomaz 57 (Angel Chaves), Cristiano 70 (Biel) Referee: Edina Alves Batista ................................................................. Fluminense (1) 2 Scorers: Fred 21, Matheus Ferraz 61 Subs used: Araújo 81 (Fred), John Kennedy 81 (Nenê), Caio Paulista 89 (Luiz Henrique), Igor Julião 89 (Calegari) Fortaleza (0) 0 Subs used: Wellington Paulista 65 (Osvaldo), Igor Torres 65 (Romarinho), Luiz Henrique 75 (Ronald), João Paulo 89 (David), Pablo 90 (Derley) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Vasco da Gama in play Goiás .................................................................