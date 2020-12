UPDATE 4-Serie A Summaries

Dec 27 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Atlético Mineiro (0) 2 Scorers: Hyoran 66, Eduardo Sasha 83 Subs used: Calebe 15 (Zaracho), Franco 63 (Calebe), Igor Rabello 82 (Vargas), Eduardo Sasha 83 (Nathan) Coritiba (0) 0 Subs used: Matheus Bueno 46 (Matheus Sales), Robson Fernandes 74 (Rafinha), Pablo Thomaz 78 (Hugo Moura), Cerutti 78 (Neilton), Sarrafiore 84 (Matheus Galdezani) Referee: Dyorgines José Padovani Andrade ................................................................. Fortaleza (0) 0 Yellow card: Jackson 39, Ronald 44, Carlinhos 78 Subs used: Osvaldo 62 (João Paulo), Wellington Paulista 63 (David), Vásquez 77 (Gabriel Dias), Bergson 85 (Romarinho), Derley 85 (Ronald) Flamengo (0) 0 Yellow card: Isla 4, Renê 81, Vitinho 88 Missed penalty: Pedro 41 Subs used: João Lucas 46 (Isla), Diego 72 (Willian Arão), Vitinho 72 (Éverton Ribeiro), Pepê 88 (De Arrascaeta) Referee: Rafael Traci ................................................................. Goiás (1) 1 Scorers: Fernandão 5 Yellow card: Rafael Moura 45, Fernandão 58, Gustavo Blanco 79, Breno 89 Subs used: Vinicius 64 (Fernandão), Gustavo Blanco 76 (Douglas Baggio), Miguel Ferreira 86 (Cabral) Sport Recife (0) 0 Yellow card: Raul Prata 82 Subs used: Betinho 46 (Ronaldo), Raul Prata 81 (Marquinhos), Mikael 81 (Mugni), Sander 88 (Junior Tavares), Bruninho 88 (Marcão) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. Fluminense (0) 1 Scorers: Fred 52 Yellow card: Yuri 42, Nino 75, Danilo Barcelos 84 Subs used: Lucca 60 (Marcos Paulo), Caio Paulista 73 (Wellington Silva), Miguel Silveira 74 (Yuri), Felippe Cardoso 88 (Araújo) São Paulo (1) 2 Scorers: Brenner 15, Brenner 72 Yellow card: Luan 63 Subs used: Pablo 62 (Luciano), Vitor Bueno 62 (Igor Gomes), Rodrigo Nestor 74 (Luan), Jonas Toró 82 (Gabriel), Hernanes 82 (Brenner) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Sunday, December 27 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Corinthians (1600/1900) Bahia v Internacional (1600/1900) Athletico Paranaense v Vasco da Gama (1815/2115) Palmeiras v RB Bragantino (1815/2115) Santos v Ceará (1815/2115) Grêmio v Atlético GO (2030/2330)