UPDATE 4-Serie A Summaries

Oct 19 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Corinthians (0) 1 Scorers: Gil 64 Yellow card: Xavier 41, Camacho 45, Otero 48, Luan 92 Subs used: Luan 55 (Boselli), Gustavo Mantuan 55 (Otero), Cazares 55 (Mateus Vital), Gustavo Mosquito 70 (Everaldo), Gabriel 75 (Camacho) Flamengo (1) 5 Scorers: Éverton Ribeiro 32, Vitinho 52, Natan 58, Bruno Henrique 71, Diego 86 Yellow card: Natan 42, Bruno Henrique 46, Thiago Maia 63, Filipe Luís 77, Gerson 92 Subs used: Gabriel Noga 39 (Gustavo Henrique), Diego 73 (Vitinho), Willian Arão 73 (Thiago Maia), Ramon 82 (Pedro), Lincoln 82 (Éverton Ribeiro) Referee: Leandro Pedro Vuaden ................................................................. Internacional (2) 2 Scorers: Edenílson 25, Thiago Galhardo 39pen Yellow card: Cuesta 68 Subs used: Yuri Alberto 66 (Hernández), D'Alessandro 77 (Thiago Galhardo), Rodrigo Dourado 77 (Patrick), Bruno Praxedes 87 (Rodrigo Lindoso), Rodrigo Moledo 87 (Marcos Guilherme) Vasco da Gama (0) 0 Yellow card: Leandro Castán 47 Subs used: Guilherme Parede 71 (Marcos Júnior), Vinícius Paiva 79 (Benítez), Fellipe Bastos 90 (Andrey) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. RB Bragantino (0) 2 Scorers: Ricardo 50, Claudinho 61 Yellow card: Hurtado 91, Aderlan 96 Subs used: Edimar Fraga 57 (Weverson), Cuello 79 (Artur), Luis Phelipe 79 (Claudinho), Hurtado 87 (Ytalo), Uillian Correia 88 (Ricardo) Sport Recife (0) 0 Yellow card: Marcão 67, Iago Maidana 91 Subs used: Mikael 62 (Ricardinho), Rogerio 71 (Marquinhos), Ronaldo 71 (Marcão), Junior Tavares 81 (Barcia), Gómez 81 (Thiago Neves) Referee: Ricardo Marques Ribeiro ................................................................. Fortaleza (2) 2 Scorers: David 35, David 41 Yellow card: Bruno Melo 48, Paulão 52 Subs used: Gabriel Dias 57 (Tinga), Romarinho 57 (Ronald), Carlinhos 66 (Osvaldo), Wellington Paulista 77 (David), Juninho 77 (Yuri Cesar) Palmeiras (0) 0 Yellow card: Zé Rafael 63, Viña 81, Gómez 92, Gómez 92 (2nd) Subs used: Willian 46 (Patrick de Paula), Wesley 46 (Mayke), Gabriel Veron 77 (Luiz Adriano), Danilo 77 (Raphael Veiga) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. Monday, October 19 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Goiás (2000/2300) Bahia v Atlético Mineiro (2000/2300) Wednesday, October 21 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Corinthians (2130/0030)