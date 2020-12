UPDATE 4-Serie A Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Spezia (0) 1 Scorers: M. N'Zola 64 Yellow card: Bastoni 23, Terzi 31, Ricci 82 Subs used: Marchizza 46 (Bastoni), Deiola 65 (Maggiore), Agudelo 65 (Diego Farias), Piccoli 90 (Estévez), Mastinu 90 (N'Zola) Lazio (2) 2 Scorers: C. Immobile 15, S. Milinković-Savić 33 Yellow card: Akpro 84 Subs used: Caicedo 59 (Immobile), Akpro 59 (Luis Alberto), Escalante 74 (Lucas Leiva), Parolo 74 (Milinković-Savić), Hoedt 89 (Luiz Felipe) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Juventus (0) 2 Scorers: W. McKennie 77, L. Bonucci 89 Red card: Pinsoglio 90 Yellow card: Kulusevski 51, de Ligt 72, Cuadrado 94 Subs used: Ramsey 57 (Kulusevski), Alex Sandro 71 (Danilo), McKennie 71 (Rabiot), Bernardeschi 92 (Dybala) Torino (1) 1 Scorers: N. N'Koulou 9 Yellow card: Lyanco 70, Lukić 76, Bonazzoli 96 Subs used: Lukić 74 (Zaza), Segre 91 (Linetty), Bonazzoli 93 (Ansaldi) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Internazionale (2) 3 Scorers: R. Lukaku 16, A. Hakimi 45, A. Hakimi 70 Yellow card: Hakimi 66 Subs used: Barella 71 (Vidal), Darmian 71 (Hakimi), Martínez 71 (Lukaku), D'Ambrosio 83 (Bastoni), Eriksen 91 (Sánchez) Bologna (0) 1 Scorers: E. Vignato 67 Yellow card: Hickey 54, Danilo 74 Subs used: Domínguez 63 (Medel), Vignato 63 (Svanberg), Khailoti 63 (Hickey), Rabbi 79 (Musa Barrow), Vergani 79 (Palacio) Referee: Paolo Valeri ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Cagliari (1230/1130) Parma v Benevento (1500/1400) Roma v Sassuolo (1500/1400) Udinese v Atalanta (1500/1400) Crotone v Napoli (1800/1700) Sampdoria v Milan (2045/1945) Monday, December 7 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Genoa (2045/1945)