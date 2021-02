UPDATE 4-Serie A Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Benevento (0) 1 Scorers: G. Caprari 55 Yellow card: Tuia 14, Improta 31, Depaoli 41, Ioniţă 70 Subs used: Viola 67 (Insigne), Foulon 75 (Improta), Sau 75 (Caprari), Caldirola 83 (Tuia), Di Serio 83 (Lapadula) Sampdoria (0) 1 Scorers: K. Baldé 80 Yellow card: Adrien Silva 6, Tonelli 48 Subs used: Yoshida 64 (Tonelli), Damsgaard 64 (Candreva), Ekdal 77 (Adrien Silva), Verre 77 (Thorsby), Quagliarella 77 (Torregrossa) Referee: Gianluca Aureliano ................................................................. Milan (1) 4 Scorers: Z. Ibrahimović 30, Z. Ibrahimović 64, A. Rebić 69, A. Rebić 70 Yellow card: Saelemaekers 36, Romagnoli 81, Calabria 86 Subs used: Samu Castillejo 46 (Saelemaekers), Çalhanoğlu 62 (Rafael Leão), Hauge 77 (Rebić), Mandžukić 77 (Ibrahimović), Krunić 86 (Kessié) Crotone (0) 0 Yellow card: Rispoli 73 Subs used: Rivière 63 (Ounas), Eduardo Henrique 72 (Ahmed Benali), Nwankwo 78 (Di Carmine), Petriccione 78 (Vulić) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Udinese (0) 2 Scorers: M. Silvestri 83og, Deulofeu 90+1 Yellow card: Llorente 25, Arslan 31 Subs used: Nestorovski 46 (Pereyra), Molina 71 (Zeegelaar), Makengo 76 (Arslan), Okaka 76 (Llorente) Hellas Verona (0) 0 Yellow card: Tameze 18, Dawidowicz 24, Zaccagni 34, Faraoni 86 Subs used: Magnani 46 (Günter), Lovato 46 (Dawidowicz), Ilić 46 (Lasagna), Daniel Bessa 73 (Zaccagni), Colley 88 (Tameze) Referee: Alberto Santoro ................................................................. Parma (0) 0 Yellow card: Conti 35, Gagliolo 75 Subs used: Man 46 (Bani), Zirkzee 55 (Cornelius), Cyprien 55 (Brugman), Mihăilă 70 (Kurtič), Hernani 82 (Kucka) Bologna (2) 3 Scorers: Musa Barrow 15, Musa Barrow 33, R. Orsolini 90+2 Yellow card: Svanberg 62 Subs used: Domínguez 66 (Svanberg), Vignato 66 (Sansone), Orsolini 67 (Olsen), Palacio 82 (Musa Barrow), Poli 88 (Schouten) Referee: Marco Guida ................................................................. Lazio (20:45) Cagliari ................................................................. Friday, February 12 fixtures (CET/GMT) Bologna v Benevento (2045/1945)