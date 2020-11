UPDATE 4-Serie A Summaries

Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Crotone (1) 1 Scorers: S. Nwankwo 40 Yellow card: Marrone 49 Subs used: Siligardi 78 (Zanellato), Rispoli 78 (Pedro Pereira) Atalanta (2) 2 Scorers: L. Muriel 26, L. Muriel 38 Yellow card: Hateboer 37, Rafael Tolói 62, Romero 70 Subs used: Iličić 46 (Gómez), Zapata 46 (Muriel), Ņutalo 68 (Hateboer), Palomino 73 (Romero), Pessina 89 (Malinovskyi) Referee: Federico Dionisi ................................................................. Internazionale (0) 2 Scorers: M. Brozović 64, I. Perišić 90+2 Yellow card: Ranocchia 67 Subs used: Vidal 58 (Eriksen), Brozović 59 (Gagliardini), Pinamonti 68 (Darmian), Nainggolan 78 (Barella), Young 78 (Hakimi) Parma (0) 2 Scorers: Y. Gervinho 46, Y. Gervinho 62 Yellow card: Hernani 23 Subs used: Inglese 46 (Cornelius), Sohm 74 (Kurtič), Cyprien 74 (Gervinho), Brugman 84 (Grassi) Referee: Marco Piccinini ................................................................. Bologna (1) 3 Scorers: Musa Barrow 45, R. Soriano 52, Musa Barrow 56 Yellow card: Danilo 37, De Silvestri 65, Schouten 68 Subs used: Denswil 82 (Palacio), Domínguez 82 (Svanberg), Vignato 89 (Musa Barrow) Cagliari (1) 2 Scorers: João Pedro 15, G. Simeone 47 Yellow card: Lykogiannis 21, João Pedro 35, Cragno 39 Subs used: Ounas 63 (Sottil), Faragò 70 (Zappa), Pavoletti 70 (Simeone), Cerri 86 (Marin) Referee: Michael Fabbri ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (CET/GMT) Udinese v Milan (1230/1130) Spezia v Juventus (1500/1400) Torino v Lazio (1500/1400) Napoli v Sassuolo (1800/1700) Roma v Fiorentina (1800/1700) Sampdoria v Genoa (2045/1945) Monday, November 2 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Benevento (2045/1945) Wednesday, November 4 fixtures (CET/GMT) Genoa v Torino (1700/1600)