UPDATE 4-Serie A Summaries

Dec 13 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Flamengo (1) 4 Scorers: Gerson 42, Gabriel Barbosa 50pen, Filipe Luís 58, Gabriel Barbosa 71pen Yellow card: Gomes 74, Filipe Luís 81 Subs used: Pedro 61 (Gerson), Pepê 82 (De Arrascaeta), Vitinho 82 (Bruno Henrique), Pedro Rocha 88 (Gabriel Barbosa), Michael 88 (Éverton Ribeiro) Santos (0) 1 Scorers: Bruninho 75 Yellow card: Marcos Leonardo 48 Subs used: Felipe Jonatan 46 (Tailson), Lucas Lourenço 60 (Jean Mota), Bruninho 68 (Alison), Guilherme Nunes 68 (Marcos Leonardo), Ângelo Borges 87 (Wagner) Referee: Paulo Roberto Alves Júnior ................................................................. Corinthians (1) 1 Scorers: R. Otero 25 Subs used: Camacho 42 (Cantillo), Gustavo Mosquito 63 (Léo Natel), Luan 79 (Cazares), Mateus Vital 80 (Ramiro), Lucas Piton 80 (Otero) São Paulo (0) 0 Yellow card: Dani Alves 52 Subs used: Pablo 44 (Luciano), Igor Vinicius 46 (Juanfran), Tchê Tchê 46 (Bruno Alves), Hernanes 79 (Brenner), Vitor Bueno 80 (Igor Gomes) Referee: Raphael Claus ................................................................. Sport Recife (1) 1 Scorers: Thiago Neves 38 Subs used: Betinho 71 (Ronaldo), Raul Prata 72 (Mugni), Gómez 84 (Thiago Neves), Luciano 84 (Marquinhos), Mikael 89 (Dalberto) Coritiba (0) 0 Yellow card: Robson Fernandes 21 Subs used: Neilton 46 (Matheus Bueno), Yan Sasse 46 (Robson Fernandes), Osman 77 (Rafinha), Jonathan Lemos 85 (Giovanni Augusto), Pablo Thomaz 85 (Hugo Moura) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. Vasco da Gama (20:30) Fluminense ................................................................. Monday, December 14 fixtures (BRST/GMT) Goiás v Grêmio (2000/2300) Wednesday, December 16 fixtures (BRST/GMT) Atlético GO v Fluminense (2130/0030) São Paulo v Atlético Mineiro (2130/0030)