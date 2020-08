UPDATE 4-Serie A Summaries

Aug 21 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) Sport Recife (0) 0 Yellow card: Adryelson 23, Bruninho 30, Iago Maidana 36, Willian Farias 96 Subs used: Ronaldo Silva 55 (Bruninho), Betinho 55 (Gómez), Philip 72 (Elton), Sander 72 (Luciano), Hernane 80 (Ricardinho) Santos (0) 1 Scorers: Marinho 76 Yellow card: Soteldo 36, Lucas Braga 73 Subs used: Tailson 46 (Sánchez), Jean Mota 63 (Jobson), Lucas Braga 63 (Kaio Jorge), Marcos Leonardo 80 (Soteldo), Alex 86 (Marinho) Referee: José Mendonça da Silva Jr. ................................................................. São Paulo (0) 1 Scorers: Luciano 85 Yellow card: Vitor Bueno 30, Gabriel 90 Subs used: Luciano 46 (Igor Gomes), Gabriel 60 (Liziero), Helinho 75 (Tchê Tchê), Carneiro 76 (Igor Vinicius), Léo 83 (Bruno Alves) Bahia (1) 1 Scorers: Rossi 21 Yellow card: Gregore 60, Zeca 96 Missed penalty: Gilberto 18 Subs used: Daniel 64 (Rodriguinho), Anderson 68 (Douglas Friedrich), Saldanha 73 (Gilberto), Elton 73 (Rossi), Alesson 73 (Gregore) Referee: Rodrigo Carvalhaes de Miranda ................................................................. Ceará (0) 0 Yellow card: Lima 44, Samuel Xavier 46, Leandro Carvalho 61 Subs used: Fabinho 30 (Charles), Leandro Carvalho 46 (Mateus Gonçalves), Vinícius Goes 62 (Ricardinho), Vitor Jacaré 62 (Lima), Rafael Sóbis 74 (Fernando Sobral) Vasco da Gama (0) 3 Scorers: G. Cano 68, Fellipe Bastos 78, Ribamar 90+5 Yellow card: Ricardo Graça 33, Andrey 44, Henrique 60 Subs used: Bruno Gomes 46 (Neto Borges), Guilherme Parede 77 (Andrey), Miranda 87 (Fellipe Bastos), Carlinhos 87 (Benítez), Ribamar 93 (Cano) Referee: Thiago Duarte Peixoto ................................................................. Saturday, August 22 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Fluminense (1600/1900) Internacional v Atlético Mineiro (1900/2200) Goiás v Atlético GO (2100/0000) Sunday, August 23 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Botafogo (1100/1400) Vasco da Gama v Grêmio (1600/1900) Palmeiras v Santos (1600/1900) RB Bragantino v Coritiba (1600/1900) Sport Recife v São Paulo (1900/2200) Ceará v Bahia (2000/2300)