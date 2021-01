Jan 3 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Internazionale (2) 6 Scorers: L. Martínez 20, L. Marrone 31og, L. Martínez 57, R. Lukaku 64, L. Martínez 78, A. Hakimi 87 Subs used: Sensi 46 (Vidal), Gagliardini 70 (Barella), Perišić 75 (Lukaku), Darmian 75 (Young), Kolarov 81 (Bastoni) Crotone (2) 2 Scorers: N. Zanellato 12, V. Golemić 36pen Yellow card: Reca 8, Golemić 22, Luperto 52 Subs used: Nwankwo 62 (Rivière), Magallán 70 (Luperto), Djidji 85 (Golemić), Vulić 85 (Molina), Rojas 86 (Junior Messias) Referee: Gianluca Aureliano ................................................................. Atalanta (2) 5 Scorers: D. Zapata 11, M. Pessina 45, D. Zapata 49, R. Gosens 57, L. Muriel 67 Yellow card: Hateboer 24, Romero 44, de Roon 80 Subs used: Muriel 63 (Iličić), Malinovskyi 63 (Pessina), Ruggeri 77 (Gosens), Depaoli 77 (Djimsiti), Miranchuk 84 (Zapata) Sassuolo (0) 1 Scorers: V. Chiricheș 75 Yellow card: Chiricheș 51 Subs used: Pedro Obiang 56 (Lopez), Defrel 56 (Caputo), Bourabia 68 (Boga), Raspadori 83 (Berardi), Haraslín 84 (Traorè) Referee: Fabio Maresca ................................................................. Cagliari (0) 1 Scorers: João Pedro 60 Yellow card: Lykogiannis 31, Sottil 53, Lykogiannis 65 (2nd), Caligara 85 Subs used: Tramoni 57 (Pereiro), Tripaldelli 68 (Sottil), Pavoletti 83 (Simeone), Caligara 83 (João Pedro) Napoli (1) 4 Scorers: P. Zieliński 25, P. Zieliński 62, H. Lozano 74, L. Insigne 86pen Yellow card: Zieliński 71 Subs used: Elmas 77 (Zieliński), Politano 77 (Petagna), Lobotka 87 (Bakayoko), Rrahmani 87 (Manolas), Ghoulam 87 (Mário Rui) Referee: Gianluca Manganiello ................................................................. Fiorentina (0) 0 Yellow card: Igor 8, Pezzella 71, Bonaventura 89, Kouamé 93 Subs used: Pol Lirola 72 (Cáceres), Kouamé 72 (Vlahović), Bonaventura 77 (Borja Valero) Bologna (0) 0 Yellow card: De Silvestri 5, Schouten 28, Domínguez 58 Subs used: Paz 46 (De Silvestri), Olsen 75 (Orsolini), Vignato 76 (Palacio), Poli 87 (Schouten), Svanberg 88 (Domínguez) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Genoa in play Lazio ................................................................. Parma in play Torino ................................................................. Roma in play Sampdoria ................................................................. Spezia (0) 0 Yellow card: Chabot 11, Estévez 35, Pobega 66, Chabot 68 (2nd), Erlić 77, Agoume 79 Subs used: Maggiore 67 (Pobega), Piccoli 67 (Agudelo), Ismajli 70 (Gyasi), Diego Farias 89 (Marchizza), Deiola 89 (Estévez) Hellas Verona (0) 1 Scorers: M. Zaccagni 75 Subs used: Colley 53 (Kalinić), Ceccherini 76 (Dimarco), Salcedo 88 (Zaccagni) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Benevento (18:00) Milan ................................................................. Juventus (20:45) Udinese ................................................................. Wednesday, January 6 fixtures (CET/GMT) Cagliari v Benevento (1230/1130) Atalanta v Parma (1500/1400) Bologna v Udinese (1500/1400) Crotone v Roma (1500/1400) Lazio v Fiorentina (1500/1400) Sampdoria v Internazionale (1500/1400) Sassuolo v Genoa (1500/1400) Torino v Hellas Verona (1500/1400) Napoli v Spezia (1800/1700) Milan v Juventus (2045/1945)