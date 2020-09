UPDATE 4-Serie A Summaries

Sep 27 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Spezia (1) 1 Scorers: A. Galabinov 30 Yellow card: Sala 44, Zoet 63 Subs used: Deiola 72 (Bartolomei), Mora 72 (Pobega), Diego Farias 72 (Agudelo), Salvador Ferrer 79 (Sala), Chabot 87 (Dell'Orco) Sassuolo (1) 4 Scorers: F. Đuričić 12, D. Berardi 64pen, G. Defrel 66, F. Caputo 76 Yellow card: Đuričić 49 Subs used: Bourabia 46 (Kiriakopoulos), Müldür 46 (Pedro Obiang), Traorè 69 (Defrel), Ayhan 78 (Chiricheș), Ricci 87 (Berardi) Referee: Davide Ghersini ................................................................. Hellas Verona (0) 1 Scorers: A. Favilli 57 Yellow card: Favilli 51 Subs used: Favilli 40 (Di Carmine), Colley 77 (Zaccagni), Dawidowicz 90 (Tameze) Udinese (0) 0 Subs used: Forestieri 62 (Arslan), Ouwejan 62 (Zeegelaar), Nestorovski 78 (De Maio) Referee: Manuel Volpi ................................................................. Crotone (0) 0 Yellow card: Marrone 47 Subs used: Eduardo Henrique 46 (Zanellato), Reca 72 (Pedro Pereira), Vulić 72 (Drăguş), Rispoli 83 (Molina) Milan (1) 2 Scorers: F. Kessié 45+2pen, Brahim Díaz 50 Yellow card: Gabbia 63, Hernández 78, Rafael Leão 93 Subs used: Colombo 58 (Rebić), Bennacer 63 (Tonali), Samu Castillejo 63 (Saelemaekers), Rafael Leão 83 (Çalhanoğlu), Krunić 83 (Brahim Díaz) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Napoli (1) 6 Scorers: H. Lozano 10, P. Zieliński 46, D. Mertens 57, H. Lozano 65, E. Elmas 69, M. Politano 72 Yellow card: Osimhen 91 Subs used: Elmas 23 (Insigne), Nikola Maksimović 46 (Manolas), Politano 66 (Lozano), Lobotka 66 (Mertens), Ghoulam 73 (Zieliński) Genoa (0) 0 Yellow card: Destro 90, Masiello 91 Subs used: Ghiglione 54 (Luca Pellegrini), Pandev 55 (Zajc), Behrami 64 (Badelj), Radovanović 70 (Lerager), Melegoni 70 (Pjaca) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Roma (20:45) Juventus ................................................................. Monday, September 28 fixtures (CET/GMT) Bologna v Parma (2045/1845) Wednesday, September 30 fixtures (CET/GMT) Benevento v Internazionale (1800/1600) Udinese v Spezia (1800/1600) Lazio v Atalanta (2045/1845) Friday, October 2 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Sampdoria (2045/1845)