UPDATE 4-Serie A Top Scorers

Sep 6 (OPTA) - Top Scorers in the Serie A on Sunday 1 Thiago Galhardo (SC Internacional) 6 2 Gabriel Barbosa (CR Flamengo) 4 G. Cano (CR Vasco da Gama) Fellipe Bastos (CR Vasco da Gama) Marinho (Santos Sao Paulo) 3 Jô (SC Corinthians Paulista) 3 Alerrandro (Red Bull Bragantino) Cleber (Ceará SC) Rodriguinho (EC Bahia) Luciano (São Paulo) G. De Arrascaeta (CR Flamengo) Nenê (Fluminense) Luiz Adriano (SE Palmeiras) P. Guerrero (SC Internacional) Wellington Paulista (Fortaleza EC) Claudinho (Red Bull Bragantino) 4 Pedro (CR Flamengo) 2 Pepê (Grêmio FB Porto Alegrense) Sabino (Coritiba FBC) Marrony (CA Mineiro) Hyoran (CA Mineiro) Éverton Ribeiro (CR Flamengo) Evanilson (Fluminense) Jorginho (AC Goianiense) A. Franco (CA Mineiro) Vinícius Goes (Ceará SC) Iago Maidana (SC do Recife) Vitinho (Club Athletico Paranaense) Felipe Jonatan (Santos Sao Paulo) Elton (SC do Recife) Daniel Bessa (Goiás EC) Romarinho (Fortaleza EC) Brenner (São Paulo)