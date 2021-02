UPDATE 4-Superliga Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) SønderjyskE (0) 0 Subs used: Finne 64 (Holm), Christiansen 64 (Jacobsen), Frederiksen 80 (Albæk), Schmiedl 81 (Banggaard), Ekani 81 (Vinderslev) Vejle (0) 1 Scorers: W. Faghir 48 Yellow card: Hetemi 21, Allan Sousa 27, Faghir 63 Subs used: Kovačić 82 (Allan Sousa), Onugkha 83 (Hetemi), Jensen 93 (Faghir) Referee: Aydin Uslu ................................................................. Nordsjælland (0) 0 Subs used: Francis 69 (Christensen), Nnamani 69 (Schjelderup), Chukwuani 79 (Atanga), Sadiq 80 (Thychosen), Mesík 89 (Svensson) OB (1) 2 Scorers: J. Tverskov 6, M. Hyllegaard 75 Subs used: Lund 46 (Tverskov), Frøkjær-Jensen 64 (Opondo), Hyllegaard 73 (Lieder), Thomasen 74 (Drachmann), Þrándarson 90 (Jebali) Referee: Jens Maae ................................................................. Horsens (0) 0 Yellow card: Ludwig 40, Hansson 43 Subs used: Jacobsen 53 (Dyhr), Pohl 53 (Kiilerich), Brajanac 71 (Gemmer), Thorsen 82 (Nymann) København (2) 2 Scorers: V. Fischer 5, J. Wind 23 Yellow card: Bjelland 84 Subs used: Pep Biel 64 (Fischer), Lerager 69 (Bundu), Thomsen 83 (Falk), Wilczek 83 (Wind) Referee: Jørgen Daugbjerg Burchardt ................................................................. AGF (0) 1 Scorers: J. Þorsteinsson 50 Yellow card: Þorsteinsson 9, Olsen 40, Munksgaard 43 Subs used: Grønbæk 70 (Hvidt), Jevtović 70 (Þorsteinsson), Ammitzbøll 83 (Blume), Arzani 91 (Links) Lyngby (0) 0 Yellow card: Kornvig 51, Rømer 59 Subs used: Kornvig 46 (Jakobsen), Kaastrup 63 (Nielsen), Fosgaard 63 (Gregor), Crone 64 (Jørgensen), Ørneborg 84 (Pedersen) Referee: Jakob A. Sundberg ................................................................. Brøndby (20:00) AaB ................................................................. Monday, February 8 fixtures (CET/GMT) Randers v Midtjylland (1900/1800)