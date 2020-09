UPDATE 4-Tour de France Summaries - Stage 13

Sep 11 (Gracenote) - Results from Stage 13, Tour de France on Friday. Stage 13 Châtel-Guyon to Pas de Peyrol, 191.5 km. Men's elite road race. Wind direction: NE. Wind speed: 2km/h. Route profile: mountain. Finish profile: mountain. Stage winners 1. Daniel Martínez (COL) EF Pro Cycling 5:01:47 2. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe +4 3. Maximilian Schachmann (GER) BORA - hansgrohe +51 4. Valentin Madouas (FRA) Groupama - FDJ +1:33 5. Pierre Rolland (FRA) B&B Hotels - Vital Concept +1:42 6. Nicolas Edet (FRA) Cofidis +1:53 7. Simon Geschke (GER) CCC Team +2:35 8. Marc Soler (ESP) Movistar Team +2:43 9. Hugh Carthy (GBR) EF Pro Cycling +3:18 10. David De La Cruz (ESP) UAE Team Emirates +3:52 11. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation +4:31 12. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma +6:05 13. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates " 14. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo +6:18 15. Mikel Landa (ESP) Bahrain - McLaren " 16. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team +6:21 17. Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling +6:29 18. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers +6:43 19. Rigoberto Urán (COL) EF Pro Cycling " 20. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott +6:45 Overall leaders 1. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 56:34:35 2. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +44 3. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers +59 4. Rigoberto Urán (COL) EF Pro Cycling +1:10 5. Nairo Quintana (COL) Team Arkéa - Samsic +1:12 6. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team +1:31 7. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott +1:42 8. Mikel Landa (ESP) Bahrain - McLaren +1:55 9. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo +2:06 10. Enric Mas (ESP) Movistar Team +2:54 11. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale +3:00 12. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +3:14 13. Tom Dumoulin (NED) Jumbo - Visma +4:32 14. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers +5:11 15. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +6:22 16. Damiano Caruso (ITA) Bahrain - McLaren +7:02 17. Pierre Rolland (FRA) B&B Hotels - Vital Concept +14:34 18. Warren Barguil (FRA) Team Arkéa - Samsic +27:11 19. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma +33:30 20. Marc Soler (ESP) Movistar Team +36:46 King of the Mountains 1. Benoît Cosnefroy (FRA) AG2R La Mondiale 36 2. Nans Peters (FRA) AG2R La Mondiale 31 3. Marc Hirschi (SUI) Team Sunweb " 4. Toms Skujinš (LAT) Trek - Segafredo 24 5. Quentin Pacher (FRA) B&B Hotels - Vital Concept 21 6. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 18 7. Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 16 8. Daniel Martínez (COL) EF Pro Cycling 14 9. Maximilian Schachmann (GER) BORA - hansgrohe " 10. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates " 11. Carlos Verona (ESP) Movistar Team " 12. Michael Gogl (AUT) NTT Pro Cycling Team 12 13. Nicolas Roche (IRL) Team Sunweb 11 14. Marc Soler (ESP) Movistar Team " 15. Alexey Lutsenko (KAZ) Astana Pro Team 10 16. Valentin Madouas (FRA) Groupama - FDJ " 17. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe " 18. Jérôme Cousin (FRA) Total Direct Energie 9 19. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation " 20. Jesús Herrada (ESP) Cofidis " Points leaders 1. Sam Bennett (IRL) Deceuninck - Quick-Step 252 2. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 186 3. Bryan Coquard (FRA) B&B Hotels - Vital Concept 162 4. Caleb Ewan (AUS) Lotto - Soudal 155 5. Matteo Trentin (ITA) CCC Team 146 6. Wout van Aert (BEL) Jumbo - Visma 131 7. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 108 8. Alexander Kristoff (NOR) UAE Team Emirates 100 9. Michael Mørkøv (DEN) Deceuninck - Quick-Step " 10. Marc Hirschi (SUI) Team Sunweb 90 11. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 72 12. Cees Bol (NED) Team Sunweb " 13. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team 67 14. Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling 60 15. Mads Pedersen (DEN) Trek - Segafredo " 16. Alexey Lutsenko (KAZ) Astana Pro Team 56 17. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 54 18. Edvald Boasson Hagen (NOR) NTT Pro Cycling Team 53 19. Daniel Oss (ITA) BORA - hansgrohe " 20. Jasper Stuyven (BEL) Trek - Segafredo 51