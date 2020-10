Oct 20 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Dynamo Kyiv (0) 0 Subs used: Rodrigues 60 (de Pena), Popov 70 (Karavaev), Verbič 71 (Tsygankov), Harmash 89 (Buyalskyi) Juventus (0) 2 Scorers: Morata 46, Morata 84 Yellow card: Bentancur 45, Cuadrado 50, Demiral 59 Subs used: Demiral 19 (Chiellini), Dybala 56 (Kulusevski), Arthur 79 (Bentancur), Bernardeschi 79 (Ramsey) Referee: Ovidiu Hațegan ................................................................. Zenit (0) 1 Scorers: E. Horvath 74og Yellow card: Lovren 53 Subs used: Mostovoy 72 (Driussi), Wendel 72 (Kuzyaev), Erokhin 88 (Ozdoev) Club Brugge (0) 2 Scorers: E. Dennis 63, C. De Ketelaere 90+3 Yellow card: Clinton Mata 12, Dennis 14, Rits 33, Vanaken 85 Subs used: Lang 78 (Diatta), Badji 82 (Dennis) Referee: Benoît Bastien ................................................................. Barcelona (2) 5 Scorers: L. Messi 27pen, Ansu Fati 42, Philippe Coutinho 52, Pedri 82, O. Dembélé 89 Red card: Piqué 68 Subs used: Junior Firpo 62 (Sergi Roberto), Pedri 63 (Ansu Fati), Dembélé 63 (Trincão), Araújo 70 (Philippe Coutinho), Busquets 76 (Pjanić) Ferencváros (0) 1 Scorers: I. Kharatin 70pen Yellow card: Laïdouni 32, Ćivić 44, Kharatin 85, Kovačević 91 Subs used: Somália 63 (Laïdouni), Heister 63 (Ćivić), Boli 71 (Nguen), Mak 71 (Zubkov), Lovrencsics 77 (Botka) Referee: Sandro Schärer ................................................................. Chelsea in play Sevilla ................................................................. Rennes in play Krasnodar ................................................................. PSG in play Manchester United ................................................................. RB Leipzig in play İstanbul Başakşehir ................................................................. Lazio (2) 3 Scorers: C. Immobile 6, M. Hitz 23og, J. Akpro 76 Yellow card: Luis Alberto 42, Strakosha 84 Subs used: Hoedt 51 (Luiz Felipe), Akpro 67 (Milinković-Savić), Muriqi 67 (Correa), Parolo 80 (Luis Alberto), Caicedo 81 (Immobile) Borussia Dortmund (0) 1 Scorers: E. Haaland 71 Yellow card: Delaney 61, Reyna 62 Subs used: Reyna 46 (Bellingham), Brandt 65 (Ł. Piszczek), Reinier 78 (Reus) Referee: Clément Turpin ................................................................. Wednesday, October 21 fixtures (CET/GMT) Salzburg v Lokomotiv Moskva (1855/1655) Real Madrid v Shakhtar Donetsk (1855/1655) Bayern München v Atlético Madrid (2100/1900) Manchester City v Porto (2100/1900) Olympiakos Piraeus v Olympique Marseille (2100/1900) Internazionale v Borussia M'gladbach (2100/1900) Ajax v Liverpool (2100/1900) Midtjylland v Atalanta (2100/1900)