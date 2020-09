UPDATE 4-UEFA Champions League Summaries

Sep 15 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) 3rd Qualifying Round ................................................................. Dynamo Kyiv (0) 2 Scorers: G. Rodrigues 49, M. Shaparenko 86 Yellow card: Buyalskyi 15, Rodrigues 19, Kędziora 85 Subs used: Verbič 74 (Supryaha), Andrievskyi 79 (Buyalskyi), Lednev 91 (Shaparenko) AZ (0) 0 Yellow card: Stengs 33, Clasie 83, Idrissi 85 Subs used: Idrissi 58 (Guðmundsson), Druijf 66 (Midtsjø), Sugawara 80 (Vlaar) Referee: Orel Grinfeld ................................................................. PAOK (0) 2 Scorers: J. Vertonghen 63og, A. Živković 75 Yellow card: Pelkas 1, Fernando Varela 28, Michailidis 44, Schwab 79, Esiti 92 Subs used: Živković 67 (Pelkas), Świderski 70 (Akpom), Esiti 80 (Tzolis) Benfica (0) 1 Scorers: Rafa Silva 90+4 Yellow card: André Almeida 44 Subs used: Núñez 65 (Pedrinho), Carlos Vinícius 72 (Seferović), Rafa Silva 76 (Taarabt) Referee: Felix Brych ................................................................. Gent (1) 2 Scorers: N. Dorsch 36, R. Yaremchuk 59pen Subs used: Bezus 60 (Chakvetadze), Odjidja-Ofoe 64 (Dorsch), Kleindienst 89 (Yaremchuk) Rapid Wien (0) 1 Scorers: Y. Demir 90+3 Yellow card: Hofmann 5, Fountas 85, Demir 91 Subs used: Demir 73 (Arase), Kitagawa 86 (Kara), Grahovac 86 (Petrovič) Referee: Andreas Ekberg ................................................................. Wednesday, September 16 fixtures (CET/GMT) Omonia Nicosia v Crvena Zvezda (1700/1500) Qarabağ v Molde (1900/1700) Ferencváros v Dinamo Zagreb (1900/1700) Maccabi Tel Aviv v Dinamo Brest (1900/1700) Midtjylland v Young Boys (2030/1830)