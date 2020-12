UPDATE 4-UEFA Champions League Summaries

Dec 1 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Lokomotiv Moskva (0) 1 Scorers: A. Miranchuk 79pen Yellow card: Mukhin 62, Ignatjev 79, Murilo 80 Subs used: Ignatjev 46 (Rajković), Miranchuk 46 (Lystsov), Mukhin 46 (Lisakovich), Rybchinskiy 84 (Zhivoglyadov), Kamano 89 (Zé Luís) Salzburg (2) 3 Scorers: M. Berisha 28, M. Berisha 41, K. Adeyemi 81 Yellow card: Camara 46, André Ramalho 80, Stanković 80 Subs used: Sučić 69 (Camara), Adeyemi 70 (Koïta), Daka 77 (Szoboszlai), Onguéné 93 (Berisha) Referee: Ali Palabıyık ................................................................. Shakhtar Donetsk (0) 2 Scorers: Dentinho 57, M. Solomon 82 Subs used: Dentinho 25 (Júnior Moraes), Maycon 73 (Marlos), Solomon 74 (Taison), Alan Patrick 85 (Kovalenko), Fernando 85 (Dentinho) Real Madrid (0) 0 Yellow card: Varane 14 Subs used: Isco 77 (Ødegaard), Díaz 77 (Benzema), Vinícius Júnior 77 (Rodrygo) Referee: Ovidiu Hațegan ................................................................. Atlético Madrid (1) 1 Scorers: João Félix 26 Yellow card: Savić 86 Subs used: Felipe 68 (Giménez), Herrera 80 (Á. Correa), Renan Lodi 87 (Carrasco), Lemar 87 (João Félix) Bayern München (0) 1 Scorers: T. Müller 86pen Yellow card: Sarr 43 Subs used: Gnabry 61 (Arrey-Mbi), Müller 62 (Javi Martínez), Richards 62 (Sarr), Stiller 76 (Musiala), Zirkzee 86 (Douglas Costa) Referee: Clément Turpin ................................................................. Porto in play Manchester City ................................................................. Olympique Marseille in play Olympiakos Piraeus ................................................................. Borussia M'gladbach in play Internazionale ................................................................. Liverpool (0) 1 Scorers: C. Jones 58 Yellow card: Wijnaldum 70, Henderson 91, Mané 92 Subs used: Roberto Firmino 68 (Diogo Jota), Williams 90 (Mohamed Salah) Ajax (0) 0 Yellow card: Schuurs 42, Blind 55 Subs used: Labyad 69 (Álvarez), Traoré 81 (David Neres), Huntelaar 86 (Mazraoui), Martínez 86 (Blind) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Atalanta (0) 1 Scorers: C. Romero 79 Yellow card: Djimsiti 30, Romero 62 Subs used: Iličić 46 (Gómez), Rafael Tolói 68 (Palomino), Traoré 68 (Muriel), de Roon 68 (Freuler), Ruggeri 86 (Gosens) Midtjylland (1) 1 Scorers: A. Scholz 13 Yellow card: Kaba 28, Paulinho 89 Subs used: Vibe 68 (Mabil), Madsen 82 (Kaba), Isaksen 82 (Dreyer) Referee: Anastasios Sidiropoulos ................................................................. Wednesday, December 2 fixtures (CET/GMT) Krasnodar v Rennes (1855/1755) İstanbul Başakşehir v RB Leipzig (1855/1755) Juventus v Dynamo Kyiv (2100/2000) Ferencváros v Barcelona (2100/2000) Sevilla v Chelsea (2100/2000) Manchester United v PSG (2100/2000) Borussia Dortmund v Lazio (2100/2000) Club Brugge v Zenit (2100/2000)