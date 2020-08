Aug 11 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Monday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Internazionale (2) 2 Scorers: N. Barella 15, R. Lukaku 21 Yellow card: D'Ambrosio 31, Eriksen 85, Barella 97 Subs used: Moses 59 (D'Ambrosio), Eriksen 59 (Gagliardini), Sánchez 64 (Martínez), Ņkriniar 84 (Bastoni) Bayer Leverkusen (1) 1 Scorers: K. Havertz 24 Yellow card: Sinkgraven 43, Bender 48, Tapsoba 87 Subs used: Bailey 59 (Palacios), Wendell 68 (Sinkgraven), Amiri 68 (Baumgartlinger), Bellarabi 85 (Bender), Alario 85 (Volland) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Manchester United (0) 1 Scorers: Bruno Fernandes 95pen Yellow card: Maguire 61, Bailly 63 Subs used: Matić 70 (Fred), Lindelöf 71 (Bailly), Mata 90 (Greenwood), Lingard 113 (Rashford), McTominay 121 (Martial) København (0) 0 Yellow card: Kaufmann 75, Stage 77, Zeca 108 Subs used: Bengtsson 15 (Boilesen), Oviedo 57 (Pep Biel), Kaufmann 57 (Daramy), Bartolec 105 (Varela), Mudražija 105 (Stage), Vick 111 (Falk) At full time: 0-0 After extra time: 1-0 Referee: Clément Turpin ................................................................. Tuesday, August 11 fixtures (CET/GMT) Wolverhampton Wanderers v Sevilla (2100/1900) Shakhtar Donetsk v Basel (2100/1900)