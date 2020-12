UPDATE 4-UEFA Europa League Summaries

Dec 10 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Napoli in play Real Sociedad ................................................................. Rijeka in play AZ ................................................................. Bayer Leverkusen in play Slavia Praha ................................................................. Hapoel Be'er Sheva in play Nice ................................................................. Standard Liège in play Benfica ................................................................. Lech Poznań (0) 0 Subs used: Sýkora 12 (Skóraś), Moder 46 (Pedro Tiba), Kravets 46 (Kamiński), Awaed 64 (Ishak), Dani Ramírez 64 (Sýkora) Rangers (1) 2 Scorers: C. Itten 31, I. Hagi 72 Yellow card: Zungu 7, Balogun 57 Subs used: Tavernier 66 (Patterson), Barker 76 (Zungu), Kent 77 (Hagi), Morelos 80 (Itten), Ughelumba 81 (Balogun) Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Dundalk in play Arsenal ................................................................. Rapid Wien in play Molde ................................................................. Young Boys in play CFR Cluj ................................................................. CSKA Sofia (2) 3 Scorers: Tiago Rodrigues 5, A. Sowe 34, A. Sowe 55 Yellow card: Antov 89 Subs used: Vion 63 (Yomov), Beltrame 63 (Sankharé), Ahmedov 74 (Sowe), Galabov 74 (Youga), Henrique 81 (Tiago Rodrigues) Roma (1) 1 Scorers: T. Milanese 22 Yellow card: Tripi 83 Subs used: Smalling 46 (Kumbulla), Gonzalo Villar 62 (Milanese), Karsdorp 62 (Bamba), Tripi 82 (Bruno Peres) Referee: Irfan Peljto ................................................................. PSV in play Omonia Nicosia ................................................................. PAOK in play Granada ................................................................. Tottenham Hotspur (21:00) Antwerp ................................................................. Ludogorets (21:00) LASK ................................................................. Celtic (21:00) Lille ................................................................. Sparta Praha (21:00) Milan ................................................................. Dinamo Zagreb (21:00) CSKA Moskva ................................................................. Wolfsberger AC (21:00) Feyenoord ................................................................. Maccabi Tel Aviv (21:00) Sivasspor ................................................................. Villarreal postponed Qarabağ ................................................................. Sporting Braga (21:00) Zorya ................................................................. Leicester City (21:00) AEK Athens ................................................................. Hoffenheim (21:00) Gent ................................................................. Slovan Liberec (21:00) Crvena Zvezda .................................................................